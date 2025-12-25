搶救少子危機 藍白將提「台灣未來帳戶特別條例」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日共同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。鄭麗文表示，「台灣未來帳戶」是以開創性思維，投資孩子的未來。黃國昌說明，藍白將提出「台灣未來帳戶特別條例」進入立法院審議，也鼓勵朝野立委及行政部門提對案。

鄭麗文表示，看到川普大而美法案「川普帳戶」的新創，讓她認為，政府若要用大筆的資金投資美國，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，這是非常好的創意。

她指出，早在2015年，英國已經有類似投資未來公民的相關法案《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act）；此外，新加坡、以色列等國家也都思考過類似的政策。

鄭麗文指出，兩黨共同提出的「台灣未來帳戶」，是非常開創性的思維。一開始成立時，從零歲起每個人有5萬元，第一筆大約會有1,000多億元的規模。每個孩子零歲5萬塊，接下來每年到12歲提供1萬元。這筆錢存在孩子的「未來帳戶」中，到18歲以後才可以動用。

鄭麗文說明，「台灣未來帳戶」要求基金年度管理費率不得超過0.1%，因為基金規模龐大且選股策略單純，不需費太多功夫，設定低管理費是為了避免相關廠商獲取不當利益。未來也將成立「台灣未來帳戶基金管理委員會及監理會」，進行獨立監管。

此外，家長也可以個別在帳戶中為孩子投資，並設置相關抵稅的鼓勵政策；企業也可以為員工子女存入，同樣會有抵稅誘因及ESG指標加分等政策工具設計。

鄭麗文表示，經估算，開辦首年預算為1,130億元，後續每年大約260億元左右。以新生兒12萬人估算（未來可能稍小），以10年為期提出相關特別條例，進行滾動式檢討。在財源方面，也做合理的規劃。未來孩子18歲時，帳戶的資金足以支應高等教育所需的經費。

對於完整的政策規劃與條文版本，鄭麗文說，兩黨智庫、主席及幕僚皆已深度討論。目前條例草案已經擬定，接下來兩黨黨團會進行更專業、完整的討論。未來將由兩黨在立法院積極推動，召開公聽會、集思廣益。

黃國昌表示，回顧過去九年，政府歲出金額從2016年1.9兆元到現在破了3兆元，年度預算每年攀升，但台灣新生兒出生人數從2016年18萬人，一路下降到2025年11萬人都不到，出生率跌到0.89。若不解決少子化危機，台灣未來沒有人可以承擔這麼大的扭曲的人口結構。

黃國昌提到，為因應少子化問題，藍白將透過「台灣未來帳戶特別條例」成立台灣未來帳戶。藍白會提出清楚的特別條例，進入立法院審議，也鼓勵朝野不同委員及行政部門，勇敢提出對案，投資國家未來，搶救少子化危機，讓國家級工程達到朝野攜手合作。

黃國昌指出，台灣未來帳戶所有權人就是兒童，不需要特別開戶，由政府設立帳戶。年度需要的預算，包括超徵稅額、累計歲計賸餘，都是可以使用的財源。目前0-12歲人口約226萬人，估基金初始規模約1,130億元。採取委託經營穩健經營，以台股大盤為主，不可限定產業、個股、槓桿。