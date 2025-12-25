藍白合推台灣未來帳戶 陳菁徽提借鏡星國提供啟動金

我國少子化問題嚴重，經濟因素為重要原因。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日同台，宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶TFA （TAIWAN FUTURE ACCOUNT ）」，助年輕父母生養孩子。國民黨立委陳菁徽曾參考新加坡模式提出類似建議，財政面絕對不會是大問題。

鄭麗文、黃國昌今二度公開合體，共同宣布要成立TFA，投資兒童、投資未來。黃國昌說，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬元，每一年政府再存入1萬元到12歲為止，「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

陳菁徽日前曾經提過，借鏡新加坡兒童培育共同儲蓄計畫（CDA），提供起步津貼，只要開戶，就先給一筆啟動金，這可以提高開戶率；對等配額，家長存一元，政府也跟著存一元，而新加坡此政策的參與率高達97%；不同階段限定用途，讓孩子在成長不同階段，這筆專款都能夠幫助家長好好照顧，不論是學費、醫療費用，甚至是買房頭期款。

陳菁徽說，衛生福利部早在2017年就通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，想要協助弱勢的少年兒童來協助資產累積、教育投資。現有的制度，是政府提供1萬5千元的啟動金，到18歲以前，家長得替孩子自行擇定每月存款500元、1000元或1250元（每年最高儲蓄1萬5000元）。每半年，政府將依據家戶自存款金額提供1比1相對提撥款。

陳菁徽說，現在少子化的國安危機加劇，今年的出生人口數已經要跌破10萬，過去的社會救助思維，應該擴大辦理，改成普惠型的制度。但兒少帳戶過去辦理並不理想，推動至今，只有6成的民眾有參加。

陳菁徽建議，要提供年輕爸爸媽媽有誘因，應該要考慮將弱勢孩童的對存比例提高，譬如說家長每存一元，政府就存兩元，至於一般家庭，則一樣維持一對一的對存制度。甚至如果弱勢家庭無法儲蓄，未嘗不可由政府來制度化的協助存入。

財源方向，陳菁徽也指出，財政面向也絕對不會是大問題，一般戶的對等提撥，僅需要花政府500億左右，而弱勢戶的加倍提撥，也僅需花費50億，考量到新生兒是年年減少，未來公務預算的開支，只會愈來愈好，財政上是絕對可以負擔的。

陳菁徽強調，這是一個應對少子化的大戰略，可以大大減緩爸爸媽媽協助孩子累積教育、創意基金的焦慮，財源上也是風險可控，甚至會倒吃甘蔗，至於是否要將這筆基金，請財政部進行穩健投資，則可以再行研議。