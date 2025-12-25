快訊

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

UNIQLO羽絨外套降到3千以下 他驚：往年2月中才有這種價格

藍白合推台灣未來帳戶 陳菁徽提借鏡星國提供啟動金

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

我國少子化問題嚴重，經濟因素為重要原因。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日同台，宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶TFA （TAIWAN FUTURE ACCOUNT ）」，助年輕父母生養孩子。國民黨立委陳菁徽曾參考新加坡模式提出類似建議，財政面絕對不會是大問題。

⭐2025總回顧

鄭麗文、黃國昌今二度公開合體，共同宣布要成立TFA，投資兒童、投資未來。黃國昌說，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬元，每一年政府再存入1萬元到12歲為止，「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

陳菁徽日前曾經提過，借鏡新加坡兒童培育共同儲蓄計畫（CDA），提供起步津貼，只要開戶，就先給一筆啟動金，這可以提高開戶率；對等配額，家長存一元，政府也跟著存一元，而新加坡此政策的參與率高達97%；不同階段限定用途，讓孩子在成長不同階段，這筆專款都能夠幫助家長好好照顧，不論是學費、醫療費用，甚至是買房頭期款。

陳菁徽說，衛生福利部早在2017年就通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，想要協助弱勢的少年兒童來協助資產累積、教育投資。現有的制度，是政府提供1萬5千元的啟動金，到18歲以前，家長得替孩子自行擇定每月存款500元、1000元或1250元（每年最高儲蓄1萬5000元）。每半年，政府將依據家戶自存款金額提供1比1相對提撥款。

陳菁徽說，現在少子化的國安危機加劇，今年的出生人口數已經要跌破10萬，過去的社會救助思維，應該擴大辦理，改成普惠型的制度。但兒少帳戶過去辦理並不理想，推動至今，只有6成的民眾有參加。

陳菁徽建議，要提供年輕爸爸媽媽有誘因，應該要考慮將弱勢孩童的對存比例提高，譬如說家長每存一元，政府就存兩元，至於一般家庭，則一樣維持一對一的對存制度。甚至如果弱勢家庭無法儲蓄，未嘗不可由政府來制度化的協助存入。

財源方向，陳菁徽也指出，財政面向也絕對不會是大問題，一般戶的對等提撥，僅需要花政府500億左右，而弱勢戶的加倍提撥，也僅需花費50億，考量到新生兒是年年減少，未來公務預算的開支，只會愈來愈好，財政上是絕對可以負擔的。

陳菁徽強調，這是一個應對少子化的大戰略，可以大大減緩爸爸媽媽協助孩子累積教育、創意基金的焦慮，財源上也是風險可控，甚至會倒吃甘蔗，至於是否要將這筆基金，請財政部進行穩健投資，則可以再行研議。

陳菁徽 帳戶 財政

延伸閱讀

鄭麗文：憲法是制衡政府權力的根本 國民黨持續捍衛民主底線

影／黃國昌證實 明天與鄭麗文將共同宣布推動「國民帳戶」

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國防部標案頻遭質疑 陳菁徽：證明國會改革的必要性

相關新聞

推台灣未來帳戶助孩子追夢 鄭麗文：盼賴總統、卓揆別不副署、不執行

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今宣布將提出特別條例推動設立「台灣未來帳戶（TFA）」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶...

藍白合推台灣未來帳戶 黃國昌批中央從未成立少子化辦公室

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今二度公開合體，共同宣布要成立台灣未來帳戶（TFA)，投資兒童、投資未來。黃國昌批評，...

藍白推「台灣未來帳戶」12歲以下每人先存5萬 衛福部：應優先照顧弱勢

國民黨與民眾黨今共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶，初始存入5萬元，政府每年相...

藍綠白拋「台版川普帳戶」 衛福部：更期盼加速預算審查

為搶救少子女化，朝野借鏡美國「川普帳戶」拋出台版方案，藍白欲推動「台灣未來帳戶」，綠委則提「轉大人ETF」。衛福部25日...

搶救少子危機 藍白將提「台灣未來帳戶特別條例」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日共同召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。鄭麗文表示，「台灣...

藍白合推台灣未來帳戶 陳菁徽提借鏡星國提供啟動金

我國少子化問題嚴重，經濟因素為重要原因。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日同台，宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶TF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。