搶救少子化國安危機 藍白合推台灣未來帳戶

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）上午共同主持 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，表達為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。記者曾學仁／攝影
我國生育率長期處於全球低點，人口快速萎縮已對國家發展、勞動結構與世代平衡造成嚴重衝擊，許多年輕家庭並非不願生育，而是在高房價、高生活成本與托育負擔下，對未來充滿不安。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上午共同主持 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，表達為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。

針對政府相關政策未能有效扭轉少子化趨勢，許多年輕世代想生卻擔心養不起。國民黨攜手民眾黨共同研議制度性政策，將提案推動設立「台灣未來帳戶TFA （TAIWAN FUTURE ACCOUNT ）」，讓國家助父母一臂之力，由國家以制度化方式支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，強化家庭後盾，為下一代打造更穩定的成長環境，讓國家助父母一臂之力，投資兒童、投資未來。

