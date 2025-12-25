推台灣未來帳戶助孩子追夢 鄭麗文：盼賴總統、卓揆別不副署、不執行

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今宣布將提出特別條例推動設立「台灣未來帳戶（TFA）」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入5萬元基金，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資金。鄭麗文表示，盼政府積極參與，不要因為是在野黨提的就處處抵制，也希望賴清德總統和行政院長卓榮泰不要因此不副署、不執行。

根據規畫，台灣未來帳戶規畫適用對象為溯及民國102年9月2日後出生、且未滿12歲的兒童。由政府在孩子出生時即自動設立個人專屬帳戶，並撥入5萬元作為帳戶的「啟動金」，而滿1歲後至12歲止，政府每年再撥入1萬元作為「撥補款」。

鄭麗文表示，看到美國有川普帳戶的新創，她覺得當政府要用大筆資金投資美國，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少」，包括英國、新加坡、以色列等國家都有思考過類似政策。

鄭麗文說，今天耶誕節也是行憲紀念日，她感觸非常深，兩位立法院黨團總召正式在國會宣布，進行史無前例的總統彈劾案，國家領導人率先破壞憲政，破壞民主、藐視國會，中華民國憲法的核心價值，就是重視民生，打造平等均富的社會。

鄭麗文說，藍白兩黨捍衛民主，每天在生活中實踐中華民國憲法的核心價值與精神，就是保護憲政最積極的作為。因此，今天在野共同提出法案。賴總統上任不到兩年，國家社會每天陷入無謂的空轉內耗與內鬥，身為在野黨，面對國家機器無情團滅、司法追殺，國民黨不會忘記自己的使命，是保護台灣得來不易的民主憲政與照顧人民生活福祉，為未來的孩子鋪好一條康莊大道，讓他們可以發揮所長、追求夢想。

鄭麗文表示，執政黨每天鬧事，在野黨認真做事，不能讓國家陷入無謂空轉。當總預算、、國防預算逐年大幅攀升，台灣真正的最嚴峻的國安危機是少子化，大家每天都在談要如何強化台灣防衛韌性，殊不知國安問題是立體、複雜、全面的。

鄭麗文說，台灣真正要維持強化國家安全防衛韌性，必須在經濟、能源、軍事、政治、外交，甚至在少子化的問題上全面因應。在野黨提出的台灣未來帳戶是非常開創性的思維，未來會有1000多億規模的基金，這些錢不是馬上發到父母或孩子手裡，而是存在孩子的未來帳戶裡頭，到18歲後才可動用，而這筆錢並不是被消費或消失，而是投資到台灣股市，也是投資台灣的經濟。

鄭麗文說，透過未來帳戶，孩子們會學習到非常重要和正確的理財觀念，讓他看到什麼叫長期投資，而不是做短期投資性、賭博性的錯誤概念，也讓孩子不用擔心未來要背負很重的就學貸款，還要在就學期間打工，甚至於要給孩子戀愛的機會，「不然的話，為什麼少子化會越來越嚴重？」

鄭麗文說，經過與專家學者、智庫與前閣揆陳冲協助下，他們進行多次的深度討論，感謝兩黨智庫在上次會談後積極對接，多次開會討論，提出進步的福國利民法案。她和黃國昌的白天行程很難碰面，才會在晚上密集討論。智庫已有相關草案初稿，接下來會由兩黨黨團更完整討論，積極推動。

鄭麗文說，台灣政局動盪不安，嚴重朝野對立，不要忘記台灣有很多重大問題等著政府解決，時間不站在台灣這邊，重大國安問題若不能理性面對、積極提出政策做法，會遺留給孩子非常多債務，這樣的重大政策刻不容緩，這不分顏色、黨派，這是為台灣共同未來思考努力的重大方針，

鄭麗文說，希望政府積極參與，不要為反對而反對，不要因為是在野黨提的就尖酸刻薄、處處抵制，希望賴總統、卓榮泰不要因此不副署、不執行，國家機器不能空轉。未來兩黨會以這樣的方向繼續研擬更多重大政策。