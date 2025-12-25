藍白合推台灣未來帳戶 黃國昌批中央從未成立少子化辦公室

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今二度公開合體，共同宣布要成立台灣未來帳戶（TFA)，投資兒童、投資未來。黃國昌批評，民進黨政府的少子化辦公室從沒成立，只會做大內宣，因此藍白擬推動特別條例推動台灣未來帳戶，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬元，每一年政府再存入1萬元到12歲為止「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

黃國昌指出，回顧過去9年，國民看到政府稅出金額從2016年1.9兆到現在破3兆，年度預算每一年都在攀升，每一年都在提高，台灣新生兒出生人數從2016年18萬一路下降，到今年恐怕11萬都不到。一開始出生率1.18，在世界上已經排名倒數第一第二，最近一年跌到0.89，是世界最後一名，看著這怵目驚心數字怎麼能不擔憂？如果沒有拯救少子化危機，台灣未來根本沒有人可以承擔這麼大、扭曲的人口結構，沒有人從事生產，更沒有人守護這塊土地。

黃國昌批評，民進黨政府一上任時，曾向各位國人說，少子化危機是國安危機，所以他們要成立少子化辦公室。但自己第一次當立委時，在立法院質詢多次，請他們交出少子化辦公室開會會議紀錄，他們卻不斷地搪塞、不斷地推諉，當準備台灣未來帳戶相關政策研議過程中，曾求行政院、衛福部把少子化辦公室所有運作的資料交出來，衛福部官員終於說個實話「少子化辦公室從來沒有成立過。」

黃國昌說，民進黨政府除做大內宣以外，還會做什麼？除了製造台灣社會內部對立、衝突以及撕裂外，能不能幫台灣多做點事？幫我們的下一代多做點事？民進黨政府花台灣人民的錢，從來沒有少花過，每一年的歲出預算節節攀升，錢花到什麼地方去？過去9年做了什麼，若解方正確為什麼台灣出生率變成這樣？

黃國昌指出，正因如此民眾黨跟國民黨合作，透過推動特別條例成立台灣未來帳戶，在第一個階段設定為13年（0到12歲）。等到施行期間屆滿時，誠實地評估檢討實際運作的成效，再進一步決定是否調整內容或再延長，這個國家級投資未來世代工程，「不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

黃國昌說，台灣未來帳戶是借鑑美國川普政府的「川普帳戶」，無論是選擇進入大學、創業，或選擇專業技術，每位年滿18歲年輕人，都可以有人生第一筆資金幫助他站起來、發展未來，促進每一個人都有最起碼公平的起跑點，防止年輕人剛成年就面臨到貧窮問題，而帳戶所有權人就是兒童，不需要特別地開戶，由政府直接幫0到12歲孩童設立帳戶。

黃國昌表示，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬元，每一年政府再存入1萬元到12歲為止，家長依照他們的條件可以選擇性地要不要相對提撥，也鼓勵企業能協助孩童發展未來；基金初始規模，依照目前226萬0到12歲孩童每一個人5萬元是1130億，採取委託經營、穩健投資的模式，追蹤的標的就是以台股的大盤為主，不可以限定特定的產業、不可以限定特定的個股、不可以使用槓桿。

黃國昌也說，在野將提出特別條例進入立法院審議討論，並鼓勵朝野不同的委員，向行政部門勇敢地提出對案。