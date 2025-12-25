朝野紛紛提出台版「川普帳戶」國發會：政策、財源兩面向評估

經濟日報／ 記者歐芯萌洪安怡／台北報導

朝野紛紛提出台版「川普帳戶」，國發會官員昨（24）日對於相關構想表示，政府向來以最高層次處理少子女化議題，未來將從政策、財政資源等兩方面去評估，並配合政院政策辦理。

⭐2025總回顧

藍、白智庫今日將宣布推動「台灣未來帳戶」；民進黨立委郭國文昨日召開記者會，推動「轉大人ETF」。

國發會社會發展處副處長賴韻琳昨日在郭國文記者會上回應，這是一個很好的構思，少子女化議題是由政委跨部會專案處理，希望透過公私合作解決問題，未來將從政策角度、財政資源等方面進行研議，國發會配合行政院政策辦理。

根據內政部統計，今年11月共有7,946名新生兒，是繼今年4月、5月出生數接連寫史上新低後，再次探底，少子女化問題嚴峻，外界視其為國安問題。

為緩解少子女化危機，政院今年9月提出「因應少子女化對策計畫2.0」，自明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。另也提供試管嬰兒補助等。

新生兒 國發會

延伸閱讀

成立「轉大人ETF」 郭國文：投資未來國力與勞動力

郭國文提「轉大人ETF」 家長與政府每月各出1200元18歲領第一桶金

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

冬至送暖 台南市議員黄肇輝連4年邀社團企業助低收弱勢

相關新聞

朝野學「川普帳戶」擬推兒童帳戶 18歲領回

朝野立委競相效法美國政府「川普帳戶」，主張設立「孩童儲蓄帳戶」。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌十一月高峰會談，曾宣示...

兒團憂「兒童帳戶」資金持續性

國民黨與民眾黨擬推動「兒童帳戶」，讓孩子年滿十八歲後就能領回人生的第一筆資本。兒福團體支持政府投注更多資源照顧孩子，但擔...

搶救少子女化 台版兒童儲蓄計畫 「川普帳戶」朝野大比拚

為搶救少子女化，朝野借鏡美國「川普帳戶」紛紛拋出台版方案。國民黨、民眾黨今（25）日將宣布推動「台灣未來帳戶」，由政府在...

朝野紛紛提出台版「川普帳戶」國發會：政策、財源兩面向評估

朝野紛紛提出台版「川普帳戶」，國發會官員昨（24）日對於相關構想表示，政府向來以最高層次處理少子女化議題，未來將從政策、...

家戶未養成存錢習慣 兒少帳戶月儲金漸趨下降

前總統蔡英文任內開辦兒少未來教育發展帳戶迄今已八年。據衛福部最新統計，截至二○二三年底開戶近三點二萬人、開戶率達六成；不...

合理報酬率4%到6% 投資帳戶關鍵在時間複利

朝野立委提出「新生兒投資帳戶」構想，引發關注。不同版本雖在給付方式上有所差異，但核心概念皆是透過長期投資，為孩子累積未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。