搶救少子女化 台版兒童儲蓄計畫 「川普帳戶」朝野大比拚

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
近日連特斯拉執行長馬斯克也指台灣的少子化非常嚴重。圖為家長帶孩童到公園遊玩。記者林伯東／攝影 杜建重
為搶救少子女化，朝野借鏡美國「川普帳戶」紛紛拋出台版方案。國民黨、民眾黨今（25）日將宣布推動「台灣未來帳戶」，由政府在12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金；民進黨立委郭國文昨日則提出「轉大人ETF」，在孩童10歲前，由政府、家長每月各出1,200元，孩子年滿18歲時就能擁有第一桶金。

美國總統川普推出兒童儲蓄計畫「川普帳戶」，為2025年至2028年間出生且符合資格的兒童，挹注1,000美元（約新台幣31,480元），預計明年7月啟動。借鏡美國經驗，台灣朝野智庫、立委也將提出相關方案。

由藍白智庫共同研擬的「台灣未來帳戶」（TFA，Taiwan Future Account），初步規劃要替全國226萬兒童及未來的新生兒開設帳戶。若以年化報酬率5%計算，一名新生兒出生開立5萬元帳戶後，年滿18歲時有望累積到12萬元；若家庭、雇主也相對提撥，則能擴大孩子的第一筆就學或創業資本。

藍白智庫規劃，基金由財政部設計、監理，基金初始規模可達新台幣1,000億元，委託專業團隊經營，投資以成長型ETF為主，並設定最低保障2年期銀行利率。只允許投資大盤指數基金，避免高風險投機資金，強調長期持有的複利成長。

台灣未來帳戶基金禁止政治介入投資標的，每年公布績效、費用率、社會報告書，孩童可查閱帳戶。原則上，在成年前不得動用，因此將規範帳戶不可任意提領、不可抵押、不得作為強制執行標的、設計避免道德風險條款。盼台灣少子化政策從短期補助，走向共同承擔投資孩子的未來。

郭國文昨日則與投信投顧公會理事長尤昭文共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案，依台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，他舉例，只要在孩童1-10歲時，家長與政府每個月各出1,200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

郭國文以此方案估算，假設以一年10萬名新生兒，補助1-10歲年齡層，每年預算額度僅144億。目前台灣有針對中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」。

