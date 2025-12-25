兒團憂「兒童帳戶」資金持續性

國民黨與民眾黨擬推動「兒童帳戶」，讓孩子年滿十八歲後就能領回人生的第一筆資本。兒福團體支持政府投注更多資源照顧孩子，但擔心「兒童帳戶」經費來源的可持續性，以及是否排擠到其他兒童相關預算，如針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」。

台灣兒童權益聯盟秘書長林慧華表示，認同由國家投注更多資源照顧孩子的政策方向，但必須提醒政府在規畫相關政策的時候不要忽略了家庭的角色及責任，「國家與家庭應是共同合作，而非由國家取代家庭責任」。

林慧華表示，此一政策方向涉及龐大的公共預算，經費從何而來？是否從現有保障兒童各項權利的計畫方案中撤出或轉移？是否影響現有各項兒童相關政策的推動？政府應仔細評估這個政策與行之有年、針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」間的競合。

家扶基金會執行長周大堯表示，「兒童帳戶」與之前政府針對弱勢家庭施行的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」觀念類似，但是是不排富的「普及版」，投注的資源更多更廣，因此是否有穩定財源並寫入法律避免「斷炊」，相當重要。此外，方案中家長可相對提撥，但家長的財力不一，是否會造成貧富差距擴大，希望能有更完善的規畫與配套。

「兒童帳戶」預計孩子年滿十八歲時便可領回。周大堯指出，希望這筆錢是年輕人踏入社會就業的第一筆資金，會不會被父母拿走？會不會被視為「天上掉下的一筆錢」馬上花光？如何在儲蓄期間培養孩子的理財觀念、並學會善用這筆錢，將會是政策成功的關鍵。

從事保險業的簡小姐質疑，政策承諾比照銀行兩年期定存利率，但投資ＥＴＦ的實際報酬率若達百分之四至六，中間的利差恐被政府拿去彌補勞保、健保或其他財政缺口；目的可能不只是為了孩子，而是為了充實國安基金，在股市崩塌時作為進場「墊底」或護盤的預備金。

台中市兒少友善空間促進會創辦人林冠霈說，兒童帳戶類似強制儲蓄性質，但錢通常會被通膨吃掉，與其大撒幣，不如將經費用來培養孩子基本的財經觀念。

高雄市上班族林力宏說，開設兒童帳戶時也鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也提撥金額，能加速年輕人剛進大學或職場時多出一百萬元資金，對於想在職進修、出國進修、創業等，會有更多選擇空間，不至於被財務壓得喘不過氣。