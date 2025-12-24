藍白推「國民帳戶」為兒少儲蓄 衛福部設低收兒少發展帳戶 開戶率不彰

在野黨民眾黨、國民黨將合作推出「國民帳戶」，由每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長也可撥款進入這筆基金，兒少年滿18歲後可領回帳戶存款。衛福部自107年起提出類似作法，低收入戶家庭可開設「兒少發展帳戶」，開戶就能獲1萬元政府存款，但帳戶成效不彰，開戶比率僅64%。衛福部長石崇良24日親自主持會議，討論此案到深夜，但會議結論拒不透露。

衛福部107年起推動兒少未來教育發展帳戶，僅低收入戶兒少可開戶，開戶可獲1萬元政府存款，後續家長可每月最高1250元、每年至高1萬5000元存款，且政府按一比一比率，每半年撥款資助，兒少18歲後才能將款項領回。不過，此帳戶成效不彰，據最新統計，截至113年12月，符合資格的5萬5309位兒少，僅3萬5641人開戶，比率為64%。

學者曾分析，未開戶者多數是擔心儲蓄金不得任意使用，遇緊急狀況時無法應急，也有人表示根本沒有多餘款項可用來儲蓄，或儲蓄後反而導致資產增加，喪失低收入戶相關福利資格。至於是否支持在野黨所提，放寬至所有兒少經濟情況均可開戶，據悉，衛福部長石崇良與次長呂建德等人為此討論至深夜9時許，但對會議結論拒不透露，原訂發布新聞稿說明也沒有下文。

衛福部曾委託學者，分析2017年至2022年2.2萬帳戶中，雖然開戶人數連年增加，但人均每月繳存金額有下降趨勢，從2016年每月人均繳950元，2020年降到最低787元，2022年微幅提高至834元，其中近半數縣市，如屏東縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣等，選擇500元儲蓄方案比率有逐年增加。