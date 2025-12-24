聽新聞
藍白共推「國民帳戶」 救少子化？ 家長：不如培養孩子財經概念
據了解，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌研擬共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。不過有青年贊同政策，也有家長認為國民帳戶類似儲蓄險概念，與其大撒幣，不如培養孩子的財經觀念。
徐姓青年表示，政府推動「國民帳戶」，幫每名孩童存入一次性5萬元台幣，如果政府有將風險等配套措施做好，讓孩子成年就有資金可運用，是不錯的做法。
台中市兒少友善空間促進會創辦人林冠霈表示，國民帳戶類似儲蓄險概念，屬於強制性質存錢，但錢通常會被通膨吃掉，而且不見得每位家長都認同儲蓄險的概念。她說，政府與其大撒幣，不如將經費培養孩子基本的財經觀念，瞭解什麼是股票與外匯，否則不懂股票就貿然投資，反而變成賭博。
林冠霈也說，造成少子化的問題很多元，並非是給孩子一筆資本就可以解決，經濟能力、照顧問題與生長環境等，都是年輕人考量因素。
