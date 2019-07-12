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環團指海廢污染嚴重 海委會：盤點熱區淨灘

2019-07-12 16:42中央社 高雄12日電

綠色和平等環保團體發布調查指出，台灣沿岸海洋廢棄物污染嚴重。海洋委員會今天表示，將會同產官學盤點全台海廢污染熱區，並結合臨海縣市政府等攜手清除，全力淨灘。

綠色和平、荒野保護協會昨天公布去年全台海洋廢棄物調查發現，平均每100公尺海岸，就有13袋黑色大塑膠袋的海廢；污染最嚴重的海岸是在北海岸與西南海岸，約在新北市瑞芳、彰化縣大城鄉等13段海岸，長度雖僅占全台海岸線1成，海廢量卻占全台5成。

綠色和平等環團呼籲，政府盡速建立海洋廢棄物管理專法及海廢污染管制標準，並建立後續海廢監測調查，以利各縣市依據海岸垃圾嚴重程度訂定清除策略，盤點適合各海岸段的清運方式，優先清除海廢熱區。

海委會今天發布新聞指出，國內雖還無完整海洋廢棄物範圍、密度及污染熱點等基本調查資料，但已結合海洋生物博物館進行海洋生物體內微塑膠研究，並與黑潮文教基金會合作調查西南海岸微塑膠，以及與海巡署合作推廣目視海漂垃圾調查，另與中央大學合作以衛星遙測及遙控無人機監測海洋廢棄物污染狀況。

另外，海委會海洋保育署除持續關注各界調監測調查結果，為逐步建立海洋廢棄物調查方式及基本資料，今年並已架構全台臨海縣市環保艦隊，累計2009艘船舶加入環保艦隊行列，共同清除海上垃圾。

針對北海岸與西南海岸為海廢熱點，海委會也將對熱點區加強補助及監控，並與縣市政府合作清理。此外，海委會也正參考國際相關規範，研擬完整周全的海洋法規，期能與國際接軌，強化環保意識，維護海洋生態。

海洋垃圾
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