全台13處海岸最髒 北部、西南部汙染最嚴重

綠色和平昨公布，台灣最髒海岸是新北市瑞芳、彰化縣大城等十三段海岸；海廢又以塑膠瓶罐占比較高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一半海廢量集中在10%海岸線

環團綠色和平昨公布去年全台海洋廢棄物調查，發現平均每一百公尺海岸，就有十三袋黑色大塑膠袋的海廢垃圾。最髒海岸是新北市瑞芳、彰化縣大城鄉等十三段北部、西南海岸，長度雖僅占全台海岸線一成，海廢量卻占全台五成。

聯合報系願景工程前年報導「海洋危機」專題，發現海廢包圍台灣，引發外界重視。

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每100公尺就有13袋海廢垃圾

綠色和平海洋專案主任顏寧說，他們與荒野保護協會去年繞了一圈台灣海岸線，以日韓行之有年的目測快篩方式，估算出台灣海岸線共累積近十六萬袋黑色大塑膠袋、一二二七萬多公升、重六四六公噸的海廢垃圾；等於全台每一百公尺海岸，就有十三袋海廢垃圾，重量等於五十三公斤的大冰箱。

新北瑞芳、彰化大城分居一、二名

根據該調查，台灣海岸以北部海岸（基隆、新北、桃園）和西南海岸（彰化、雲林、嘉義、台南）汙染最嚴重，最髒海岸為新北市瑞芳區台二線八三點二公里處，平均每一百公尺的海廢袋數高達一四五袋；其次是彰化縣大城鄉大城南段海堤，一百公尺平均七十四袋垃圾；台南市青草崙每一百公尺有六十八袋。

海廢類型 塑膠瓶罐為最大宗

塑膠瓶罐是占比較高的海廢類型，其次是保麗龍等發泡塑膠及漁網繩索等廢棄漁具。顏寧表示，離漁港愈近，漁業廢棄物就愈多；離景點愈近，就愈容易發現塑膠袋。

環保署督察總隊表示，已與農委會、漁業署、海保署成立海廢平台，定期蒐集公民團體意見納入政策，為減少海廢，今年至六月中已攔除超過六萬公噸的河川垃圾，避免流入海洋。去年淨灘人數廿萬人也是歷年最多，總計清理六萬五千公噸垃圾。