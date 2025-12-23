聽新聞
陽光行動／阿鴻把工地變舞台 女兒大讚好帥

聯合報／ 記者張策王慧瑛／專題報導
水泥工阿鴻說，做泥作不輸任何專業，只要願意提升自己、經營品牌並重視職業形象，同樣能創造職業價值。記者黃義書／攝影
水泥工阿鴻說，做泥作不輸任何專業，只要願意提升自己、經營品牌並重視職業形象，同樣能創造職業價值。記者黃義書／攝影

「工地是我的舞台，水泥、磚牆與『西阿給（粉光）』是用雙手勾勒的藝術。」四十五歲的鄭志鴻國中畢業，臉書「泥作阿鴻」是他分享水泥工日常的粉絲專頁，有廿萬人追蹤，透過文章、出書、演講讓更多人看到做「土水（台語，水泥工）」的職人價值。

阿鴻國中時因父親欠債，北上隨舅舅當學徒學泥作，要扛比他還重的水泥，日薪六百元，當時加油站時薪六十元。五年後滿廿歲出師，獨當一面日薪漲到三千。阿鴻說，一對兒女也在工地長大，他讓孩子知道「賺錢很辛苦，有付出才有回報」，兒女和他常鋪一張厚紙板在工地午睡，體驗工人日常。

「小時候女兒總是捏著鼻子說『你好臭喔』。」阿鴻說，女兒小時常嫌棄剛下班的他一身汗臭，開小貨車送女兒上學時，下車前會左顧右盼，然後頭也不回跑進學校，就是不願同學看到她是搭貨車來的。日前在學校的一場演講裡，十八歲的女兒大聲說出「做工是件很帥的事」，讓阿鴻聽了好感動。

身為泥作工人，阿鴻在工地穿梭常無處如廁，要到超商、加油站借廁所；也有大樓管理員不讓工人搭電梯，會略帶歧視地說「你們的腳會弄髒電梯間」，要求工人只能從車道進出。這些工作環境或多或少讓年輕人卻步。

阿鴻說，社會對工人有刻板印象，戲劇和廣告裡工人總是打赤膊、抽菸、嚼檳榔，改變形象不容易，他沒這些習慣，也要求工班自備菸蒂盒、檳榔渣不落地，「這是自我堅持，也是對職業的尊重」。

「工地現場的年輕面孔是少數，五、六十歲才是主力。」阿鴻說，工作環境不如冷氣房的辦公室，加上少子化，技術缺工的黑潮來臨，他固定合作的班底是一對年逾六旬的老夫婦。

泥作是營建業最粗重的一環，新人要手把手才能教好，阿鴻帶過十多名學徒，多數沒撐太久就離開這產業。他想把年輕人找回來，三年前開始經營臉書粉專，分享工地經驗與故事，出了兩本書。他說，做泥作不輸任何專業，只要願意提升自己、經營品牌並重視職業形象，同樣能創造職業價值。

陽光行動／營造工程層層轉包…勞動條件差 難吸引年輕工人

營造業缺工嚴重，產業形象不佳、勞動環境、層層轉包下的雇傭關係不健全，都難吸引年輕人投入。

陽光行動／解決營造業缺工 學者建議提升職人地位、導入自動化

台灣缺工警報響不停，專家直言長遠之計是改善勞動條件、推動科技導入工程，並強化專業人才培育，才能紓解困境。台灣區綜合營造業公會理事長陳煌銘則直接點名四百多億就業安定基金，政府要用這筆錢開設技職訓練班，而不是拿去裝潢辦公室或開演唱會；也要強化技職教育，培養本土技術人員。

陽光行動／阿鴻把工地變舞台 女兒大讚好帥

陽光行動／阿公級勞工撐場 營造業技術面臨斷層

站在坑道邊，七十五歲工人李春生一早戴安全帽、著反光背心，彎著腰認真鏟土，爬上跳下有點吃力。在新北泰山區貴子坑溪河川環境營造工地，同事喊他「班長」，紛紛關心「昨天回診都好嗎？」

陽光行動／缺口5萬多人…營造業缺工 老人、移工苦撐

淡江大橋明年五月即將通車，橋上收尾工程緊鑼密鼓，焊接的火花此起彼落；一群泰籍移工戴著頭盔、電焊面罩、手套，「全副武裝」挺...

