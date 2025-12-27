快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

蔣萬安今沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安寫下心願小卡並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安寫下心願小卡並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意。圖／北市府提供

1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安今視察設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求，也在場寫下心願小卡，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」

蔣萬安中午一到現場，先親手送上熱豆花與暖暖包，向投入關懷工作的社工人員、諮商心理師及辛勞執勤的員警表達感謝，感謝大家在關鍵時刻守在第一線，陪伴市民。

隨後，蔣萬安也與台北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。

藍挹丰提及，目前滿多民眾過來，類群包含當場目擊者、有些是看到電視新聞，也有的是身心狀況本來較為脆弱的民眾，剛好逛到這會尋求專業協助。有些民眾經專業心理師現場評估，可能需要護送去就醫，過往曾護送過。

安心關懷小站截至12月25日，累計諮詢46人、轉介心理諮商24人。

羅惠群說，在這個地方有媒介讓民眾經過、想到事情時，可有個出口，但該處是臨時性，因此現場有文宣品、捷運也有相關廣告，讓市民知道回到社區後，哪裡有資源可用，包含公部門、社區相關諮商區。北市建置很好的社區諮商網絡，撐住城市、市民的需求，如此做法比過往有非常大的進步。

羅也透露，各界送來許多食物餵食心理師，隔壁店家也拿咖啡來，另有感謝小卡，很多市民朋友非常熱情，支持心理健康的活動。

蔣萬安直言，發生這事，民眾心都很不安，社會上也都很恐慌，確實需要時間來平復，如果有專業心理師即時介入協助，能夠讓時間很快，大家回到正常生活。他也強調，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。

行程最後，蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意，再次感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。

1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安今視察設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求。圖／北市府提供
1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安今視察設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求。圖／北市府提供
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，現場也提供相關文宣。圖／北市府提供
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，現場也提供相關文宣。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」圖／北市府提供
台北市長蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」圖／北市府提供
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，民眾寫小卡感謝諮商心理師。圖／北市府提供
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，民眾寫小卡感謝諮商心理師。圖／北市府提供

北車隨機攻擊 張文 蔣萬安 心理諮商

延伸閱讀

蔣萬安明赴上海雙城論壇 陳宥丞：維護台灣主體性不能退讓

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係冰點…雙城論壇登場 陸學者：兩市交流是雙贏、能累積互信

北捷高強度演練 應變無差別攻擊

相關新聞

蔣萬安今沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安今視察設置情形，實地關心第一線...

北捷隨機傷人事件還有4人住院治療中 衛福部：病況持續好轉

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第8天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患...

防堵隨機暴力 卓榮泰指示人潮聚集須事前設應變中心

行政院長卓榮泰26日在行政院會聽取內政部與交通部「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」報告後表示，近期大型活動眾多，...

繃緊神經！17縣市跨年、元旦活動 動員萬名警民力維安

台北捷運1219砍人事件引發社會對大眾公共安全的注意，行政院會今聽取警政署針對跨年及元旦活動維安提出報告。據警方統計12...

發文揚言「揪去中山誠品玩、丟煙霧彈不揪」 男大生10萬元交保

台北市1219無差別攻擊事件釀死傷震驚全台，針對網路出現模仿言論，檢警偵辦；屏東地檢署日前獲報，有人在thread社群發...

跨年、元旦維安 劉世芳：內政部動員8千警力、逾2千民力

台北市日前發生隨機殺人案件，內政部今在行政院會提報該起事件說明及跨年、元旦活動加強安全維護工作。內政部長劉世芳指示警政署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。