北捷隨機傷人事件還有4人住院治療中 衛福部：病況持續好轉

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第8天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有4人繼續留院均在一般病房中治療，病況持續好轉中。本報資料照片
台北捷運上周五發生隨機傷人事件,共造成4死11傷。事發後,今天邁入第8天,關於傷者情形,衛福部最新統計,該事件送醫傷病患共計15人,目前還有4人繼續留院均在一般病房中治療,病況持續好轉中。

台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第8天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有4人繼續留院均在一般病房中治療，病況持續好轉中。

衛福部統計北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形，截至至今天上午6點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有4人繼續留院，都在一般病房中治療，且病況持續好轉中。

北車隨機攻擊 張文 衛福部 輔大醫院 亞東醫院 台北捷運

