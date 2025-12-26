北捷隨機傷人事件還有4人住院治療中 衛福部：病況持續好轉
台北捷運上周五發生隨機傷人事件，共造成4死11傷。事發後，今天邁入第8天，關於傷者情形，衛福部最新統計，該事件送醫傷病患共計15人，目前還有4人繼續留院均在一般病房中治療，病況持續好轉中。
衛福部統計北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形，截至至今天上午6點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有4人繼續留院，都在一般病房中治療，且病況持續好轉中。
