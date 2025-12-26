北市演練無差別攻擊還有2波 蔣萬安曝：今天只是起點

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
1219無差別攻擊釀死傷，北市府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）視察現場。記者許正宏／攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）視察現場。記者許正宏／攝影

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半小時。市長蔣萬安說，今天只是起點，接下來第二階段明年1月擴展至台北車站、第三階段農曆年前跨縣市雙北演練。

北市府今天高強度演練，北捷、消防局、警察局、衛生局等跨局處出動，參與演練總320人。蔣萬安率領副市長李四川、張溫德等市府團隊於下午1時抵達捷運市府站，聽取北捷簡報演練流程。

下午1時9分，2名戴帽旅客下車後在月台中間徘徊，之後丟擲不明物品，現場揚起大量煙霧，相關單位啟動應變機制。下午1時10分市府針對周邊半徑0.5公里內連續發送有「演練」、「疏散避難」的中、英文細胞簡訊，期間板南線營運正常，現場也廣播此為演練。

場景轉換到市府轉運站購票櫃台，歹徒持刀砍傷民眾遭警方制伏，統一時代百貨也在場說明自主應變作法；最後到捷運市府站2號出口外人行道，演練大量傷病患的應變狀況。

蔣萬安過程中緊盯每一環節，時不時與北捷董事長趙紹廉、總經理黃清信等人交流現況。演練完，蔣肯定所有參與機關同仁，在最短時間規畫、安排、籌畫今天的高強度演練。

細胞簡訊部分，蔣說，市府以最快時間擬定相關修訂文字，並報請中央核備，今天第一次實際操作，包括他在內都收到測試簡訊。希望未來重大維安事件發生第一時間就能發送，讓範圍內所有民眾都能即刻透過手機簡訊，了解重大維安事件並提高自主防護意識。

蔣也提及，今天實際操作預計採購的電擊棒、制伏棍等安全設備，未來會積極全面採購，確保同仁自身安全。

蔣萬安說，演練重要的關鍵目的是確保所有市民的安全，透過高強度演練徹底全面檢視現行防禦機制，不遺漏任何一個環節，想定各種情狀並不斷滾動式檢視機制。

蔣指出，因應北市跨年等各項大型活動，不只在市府廣場前，大巨蛋將湧入超過數十萬民眾，市府要確保捷運各站點、每節車廂、每個出入口的周邊都是安全防線，必須靠各單位落實演練及目前擬定的各項機制。值得肯定的是跨區域聯防通報，從捷運月台到市府轉運站，以群組通知各單位，讓相關機關即時掌握最新動態。

蔣強調，今天的高強度演練只是一個起點，接下來還有第二階段於明年1月第3周，將模擬演練擴展到台北車站，第三階段於農曆年前，實際演練跨縣市的雙北聯防機制。「一定要以料敵從寬、預敵從嚴的心態來面對各項可能突發的狀況，確保市民的安全。」1219事件之後，民眾會非常恐慌，市府的責任和任務是要讓民眾能夠安心、安全。

1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半小時。記者許正宏／攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油、無差別攻擊、大量傷病患機制並成立現場指揮站，過程不到半小時。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，市長蔣萬安（左三）視察後講評，並慰勉參與的警察、消防、捷運局工作人員。記者許正宏／攝影
下午1時10分市府針對周邊半徑0.5公里內連續發送有「演練」、「疏散避難」的中、英文細胞簡訊。記者林佳彣／攝影
下午1時10分市府針對周邊半徑0.5公里內連續發送有「演練」、「疏散避難」的中、英文細胞簡訊。記者林佳彣／攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油的應變作為。記者林佳彣／攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市府今下午高強度演練，模擬歹徒丟汽油的應變作為。記者林佳彣／攝影
1219無差別攻擊釀死傷後，台北市政府今天下午舉行高強度演練，在捷運站外演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。記者許正宏／攝影
1219無差別攻擊釀死傷後，台北市政府今天下午舉行高強度演練，在捷運站外演練大量傷病患的現場急救、檢傷、後送等應變處理，救災車輛管控。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練歹徒以刀械攻擊市府轉運站排隊購票人潮，警方到場制伏歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影
台北市政府今天下午舉行高強度演練，演練歹徒以刀械攻擊市府轉運站排隊購票人潮，警方到場制伏歹徒、消防隊後送傷患，後續由鑑識小組採證等。記者許正宏／攝影

