防堵隨機暴力 卓榮泰指示人潮聚集須事前設應變中心

行政院長卓榮泰26日在行政院會聽取內政部與交通部「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」報告後表示，近期大型活動眾多，動輒萬人以上，甚至超過2、30萬人，安全維護是政府最基本的工作、不可以動搖的責任，務必要強化預防並有效進行安全處置。而針對交通運輸及大型活動的安全維護，請內政部警政署、交通部、各縣市政府與各捷運公司妥善規劃，只要有大量人潮聚集，都應事先開設應變中心，隨時掌握狀況，防制危安事件發生。

卓榮泰進一步指出，國內各大重要車站，如臺北車站等多系統共構的複合型交通樞紐尤為重要，必須整合資訊通報、監控與協調機制，強化整體安全管理，請內政部警政署、交通部及海洋委員會海巡署務必針對轄區內所有全國陸、海、空運及觀光場站，全面升級監控及應變效率。

有關1219臺北市隨機襲擊事件，卓榮泰強調，除了內政部、法務部持續偵辦，以釐清案情動機為首要，也請衛生福利部偕同各醫療院所照顧受傷民眾，並提供不幸罹難者家屬、傷者，以及一般國人在心理支撐上必要的協助措施。卓榮泰也感謝行政院政委季連成與馬永成於12月23日召開跨部會檢討會議，後續會再請內政部、交通部及各縣市政府務必引以為鑑，確實檢討事件肇因與制度缺口，以「防患於未然，將傷害消弭於當下」，強化事前風險的辨識及預警能力，提升第一線即時應變聯動處置效率，確保國人免於隨機暴力的恐懼。

卓榮泰並做出四項推動工作重點指示，第一是「強化現場監控與即時告警機制」，包括場站巡邏警力之間的資訊傳達效率，確保監控能即時支援警力有效部署。類此重大暴力事件，也請交通部及各主管機關要督導場站單位，同時各縣市政府也應評估適時發布必要的告警等資訊，於第一時間通知民眾避難，將可能的傷害降到最低。第二為「精進情報統合時效」，請警政署與國家安全局合作，明確律定情報研判與資訊統合的主責單位，建立情報傳遞及政策支援的標準運作程序（SOP），以利迅速取得各方必要情報，提供現場指揮官可以下達決策。

卓榮泰進一步指出，第三為「強化治安快打聯防及調查機制」，請警政署強化各縣市特殊任務的警力與維安特勤隊的動員指揮機制，以及快打警力應變聯防時效。此外，類此暴力事件性質的判定，涉及國安資訊與情報，請法務部統籌納入國安單位進行事件性質的調查機制，以利後續防範，作為重要參考。第四是「強化社會韌性，建立制度化的危機應處程序」，請內政部、交通部及各縣市政府都要以此事件為鑑，建立一套危機應處的標準作業程序，透過整合跨部會資源及強化民眾自我防衛能力，構建更具韌性的社會安全體系。卓院長強調，以上工作都很重要，請各部會及各縣市政府依各項會議與本次行政院院會結論落實辦理，也請馬政委及季政委持續追蹤管制改善措施的進度。

卓榮泰提醒各部會，平時就要把各項演練建立一套SOP，一到事件現場就要馬上確認現場指揮中心的指揮官與指揮系統，所有訊息來源都以指揮官為主。如此，中央和地方各級政府的情資研判才會準確。而在追緝嫌犯過程中，有關證物的搜索、保全，一定要配合檢察官的指揮，以精密、迅速展開完整的緝凶機制。

卓榮泰強調，最後一項是安定社會，正確的訊息與事實要充分掌握，並有效、正確地公布。對於所有製造不安的網路風險資訊，務請法務部特別注意，及時發現、及時查辦、快速打擊，才能夠有效封鎖、全面遏制。卓榮泰也請所有部會謹記在心，希望藉由這次事件記取教訓，從演練之後找出缺失和亟需加強之處，並請季政委和馬政委協力各地方政府及中央各部會全力改善。