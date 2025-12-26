繃緊神經！17縣市跨年、元旦活動 動員萬名警民力維安

台北捷運1219砍人事件引發社會對大眾公共安全的注意，行政院會今聽取警政署針對跨年及元旦活動維安提出報告。據警方統計1219案發至今，已經偵辦71起網路威脅及假訊息，查緝8人。面對全國17縣市將舉辦跨年晚會與元旦升旗，將動員近萬名警力維護安全。

閣揆卓榮泰今天在主持行政院會前，先率領閣員為1219砍人事件的罹難者默哀，他特別提到非常認同台北市長蔣萬安的作法，不再提及不法行為人的名字，才能不讓更多人想模仿，社會才能安定。

卓榮泰指示，面對即將的跨年活動，應強化現場的監控及即時告警機制；並要求警政署與國安局合作，明確律定情報研判及資訊整合主責單位， 精進情報統合的時效；強化治安快打聯防以及調查機制，同時也要以這次為案例，強化社會韌性，建立制度化的危機應處程序。

警政署表示，1219捷運事件爆發後，經過連日偵辦，到目前為止並未發現有共犯，也未發現不明金流。針對事發後陸續出現的網路模仿效應與假訊息，警方從12月20日到24日為止，共計偵辦71起案件，已查緝8件8人，其中涉嫌的境外IP資訊，已持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

警方統計，今年全國計有17個縣市舉辦18場跨年晚會活動，其中高雄市、雲林縣舉辦2場，新竹縣市合辦。警政署共計將部署警力7215人、民力2554人。最受矚目的台北市府跨年晚會，預估將有20萬人參加，警方預計派遣近2200名員警、1300民力支援維安。高雄時代大道跨年活動估計也會吸引13萬人參與，警方將動員超過1200人力維持治安。

元旦升旗，全國17個縣市舉辦19場，包括台北市、台南市各2場。將部署警力1494人、民力318人。總統府前升旗典禮預估將有近萬民眾參加，警方預計出動近900名警力維護安全。

警政署表示，針對跨年晚會及元旦升旗活動，目前尚無蒐獲維安情資，不過參考往年案例和蒐報情資，針對可能發生的維安狀況，警政署和各警察機關召開一級聯合應變指揮所，掌控全國跨年活動的活動狀況。

警方分析，根據往年經驗和情資分析，歸納跨年及元旦活動可能出現會場人潮推擠踩踏、捷運出入口樓梯推擠落、煙火落焰傷人、社群媒體留言恐嚇甚至持刀械隨機傷人、放置爆裂物等維安狀況。

警政署指出，針對大型活動，事前將加強網路訊息平台清資蒐報，對周邊環境部署偵爆犬、防爆車、無人機預防應處，同時清查活動場域的可疑人、車、物品。活動期間，也將採取人流管制、標示明顯動線，出入口淨空。同時編組「防踩踏小組」，搭配喊話器、哨子和照明，引導疏散群眾。萬一遇到突發事件，將迅速採取疏散、封鎖、管制及緝凶等應變處置措施。