發文揚言「揪去中山誠品玩、丟煙霧彈不揪」 男大生10萬元交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台北市1219無差別攻擊事件釀死傷震驚全台，有人在thread社群發文「現在揪一個去中山誠品」、「丟煙霧彈不揪」等文字訊息，檢調查20歲男大生訊問後涉恐嚇公眾罪諭知10萬元交保，限制住居，並到指定派出所報到。圖屏檢外觀。圖／報系資料照
台北市1219無差別攻擊事件釀死傷震驚全台，有人在thread社群發文「現在揪一個去中山誠品」、「丟煙霧彈不揪」等文字訊息，檢調查20歲男大生訊問後涉恐嚇公眾罪諭知10萬元交保，限制住居，並到指定派出所報到。圖屏檢外觀。圖／報系資料照

台北市1219無差別攻擊事件釀死傷震驚全台，針對網路出現模仿言論，檢警偵辦；屏東地檢署日前獲報，有人在thread社群發文「現在揪一個去中山誠品」、「丟煙霧彈不揪」等文字訊息，檢警偵辦後，發現發文者是20歲吳姓男大生，檢方今訊後吳男涉恐嚇公眾罪諭知10萬元交保，限制住居，並到指定派出所報到。

經調查，20歲吳姓男大生12月20日凌晨1時許在家登入threads社群平台，發文寫到「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，以此等加害生命、身體恐嚇公眾。

屏東地檢署指揮嘉義縣刑警大隊等單位偵辦，昨25日到吳姓男大生家中持拘票將吳男帶回偵辦，檢方今訊問後將吳男涉犯恐嚇公眾等罪諭知10萬元交保，限制住居，定期向指定派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾言論。

屏東地檢署指出，防範恐怖攻擊應變小組對發表恐嚇公眾言論情事，力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證訊息，守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

