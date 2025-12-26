跨年、元旦維安 劉世芳：內政部動員8千警力、逾2千民力

台北市日前發生隨機殺人案件，內政部今在行政院會提報該起事件說明及跨年、元旦活動加強安全維護工作。內政部長劉世芳指示警政署除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為，網路恐嚇部分，統計20日至25日12時止，偵辦94件，查緝13件12人、羈押4人。

劉世芳指出，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為。

劉世芳表示，如遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，將動員警力8069人、民力2792人，維持秩序與為民服務。