MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

地下街發生緊急狀況視障者難逃 北市議員點出安全隱憂關鍵

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北車站內有多去地下街，其中通往中山、雙連的R區地下街，就連結於1219隨機殺人案北車、南西商圈，有許多視障按摩業者經營，若發生緊急情況逃跑恐有困難。圖／北市府提供
台北車站內有多去地下街，其中通往中山、雙連的R區地下街，就連結於1219隨機殺人案北車、南西商圈，有許多視障按摩業者經營，若發生緊急情況逃跑恐有困難。圖／北市府提供

1219隨機攻擊事件發生在人潮往來的台北車站與南西商圈，然而不少視障者在捷運站體、地下街等公共場域經營按摩小棧，若發生突發暴力事件，他們恐難辨識危險、即時求援。消防局表示，會與勞動局合作針對視障業者，講授地震與火災因應、急救與AED應用，提升視障者在面臨危機，可自主應變。

台北車站內有多去地下街，其中通往中山、雙連的R區地下街，就連結於1219隨機殺人案北車、南西商圈，來往人潮眾多，不過實際觀察可以發現，R區地下街長期聚集由視障人士經營平價按摩小棧，若發生警急狀況，狹長型地下通道如過大量人潮疏散，對視障者來說恐有安全隱憂。

議員王欣儀表示，視障者日常出行時對於感官受限、行動及判斷高度仰賴環境熟悉度，但目前市府相關演練及規畫，卻未針對視障從業者於捷運站體、地下街等公共空間遭遇隨機攻擊或重大突發事件，提出具體且可操作之安全指引、求援機制與演練規畫，若真發生緊急狀況時，恐形成公共安全政策防護落差。

王欣儀建議，市府可參考國外大眾運輸及地下商業空間作法，訂定兼顧「視障者感官限制與行動特性」安全指引，包含求援方式、避難原則及必要演練規劃，並於研擬過程中納入視障團體及實際從業者意見，保障所有民眾安全。

消防局表示，除勞動局重建處每年會針對視障按摩從業者辦理服務品質課程，今年萬華區雙園分隊派員講授地震與火災因應、急救與AED應用，讓視障學員建立正確緊急應變觀念及練習急救技巧，明年也將持續規畫辦理緊急危難處理相關課程，加強視障按摩從業者危機意識及應變處置，以便在危機發生時能維護自身安全。

北車隨機攻擊 張文 台北車站

相關新聞

不在乎張文看什麼動漫、玩哪款手遊！遭批反智：製造下一顆未爆彈

可以再反智一點... 我對「犯人」看過什麼動漫、電影，玩過什麼手遊，或是喜歡吃什麼鹹酥雞或喝哪個品牌的珍奶，一點興趣都沒有（希望大家跟我一樣...） 台灣媒體根本不該鉅細靡遺地報導「犯人」的生平、

「痛失至親情緒尚未平復」 捨身勇士余家昶家屬盼各界給空間

捷運台北車站隨機攻擊事件釀嚴重死傷，57歲男子余家昶為阻止犯嫌張文不幸遇刺身亡，各界悲痛。家屬今天透過律師發表聲明，除感...

北捷市府站丟汽油彈、無差別攻擊？下午「高強度演練」別恐慌

1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊。市長蔣萬...

民主社會的韌性與療癒：面對重大突發事件該如何應對

我們或許會因為安全考量而失去一部分的自由，但我們也應該要記得，民主社會有其韌性，這個韌性包括了在尊重自由的前提下維繫彼此的安全。​這是我們和威權體制最大的不同，我們有力量療癒自己、我們也有辦法可以彼此照應。

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

1219北市無差別攻擊案造成包括凶嫌本人在內共4死11傷，事件震驚社會，也再度點燃台灣長年未歇的死刑存廢爭議。案發後，廢死聯盟立場與言論成為輿論焦點，臉書粉專「文思革」更翻出廢死聯盟執行長林欣怡2018年的貼文，引發網友強烈反彈。

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

台北捷運台北車站及中山站商圈日前發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文犯案後逃往誠品南西店頂樓，最終墜樓身亡，造成4死11傷的慘劇。隨著專案小組持續追查，警方發現，張文疑似自行製作具高度殺傷力的燃燒裝置，若非余家昶捨己救人，恐釀成重大傷害。

