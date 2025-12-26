地下街發生緊急狀況視障者難逃 北市議員點出安全隱憂關鍵

1219隨機攻擊事件發生在人潮往來的台北車站與南西商圈，然而不少視障者在捷運站體、地下街等公共場域經營按摩小棧，若發生突發暴力事件，他們恐難辨識危險、即時求援。消防局表示，會與勞動局合作針對視障業者，講授地震與火災因應、急救與AED應用，提升視障者在面臨危機，可自主應變。

台北車站內有多去地下街，其中通往中山、雙連的R區地下街，就連結於1219隨機殺人案北車、南西商圈，來往人潮眾多，不過實際觀察可以發現，R區地下街長期聚集由視障人士經營平價按摩小棧，若發生警急狀況，狹長型地下通道如過大量人潮疏散，對視障者來說恐有安全隱憂。

議員王欣儀表示，視障者日常出行時對於感官受限、行動及判斷高度仰賴環境熟悉度，但目前市府相關演練及規畫，卻未針對視障從業者於捷運站體、地下街等公共空間遭遇隨機攻擊或重大突發事件，提出具體且可操作之安全指引、求援機制與演練規畫，若真發生緊急狀況時，恐形成公共安全政策防護落差。

王欣儀建議，市府可參考國外大眾運輸及地下商業空間作法，訂定兼顧「視障者感官限制與行動特性」安全指引，包含求援方式、避難原則及必要演練規劃，並於研擬過程中納入視障團體及實際從業者意見，保障所有民眾安全。

消防局表示，除勞動局重建處每年會針對視障按摩從業者辦理服務品質課程，今年萬華區雙園分隊派員講授地震與火災因應、急救與AED應用，讓視障學員建立正確緊急應變觀念及練習急救技巧，明年也將持續規畫辦理緊急危難處理相關課程，加強視障按摩從業者危機意識及應變處置，以便在危機發生時能維護自身安全。