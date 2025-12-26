網路留言模仿隨機攻擊 北市警逮1男子法辦

我們或許會因為安全考量而失去一部分的自由，但我們也應該要記得，民主社會有其韌性，這個韌性包括了在尊重自由的前提下維繫彼此的安全。​這是我們和威權體制最大的不同，我們有力量療癒自己、我們也有辦法可以彼此照應。

2025-12-26 12:22