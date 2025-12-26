快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

不在乎張文看什麼動漫、玩哪款手遊！遭批反智：製造下一顆未爆彈

聯合新聞網／ 邏輯投資
鉅細靡遺描寫嫌犯的興趣與日常，並無助於理解事件本質，反而放大錯誤的關注焦點。真正需要被討論的，應該是制度問題與如何避免類似事件再次發生。記者曾原信／攝影
鉅細靡遺描寫嫌犯的興趣與日常，並無助於理解事件本質，反而放大錯誤的關注焦點。真正需要被討論的，應該是制度問題與如何避免類似事件再次發生。記者曾原信／攝影

可以再反智一點...

我對「犯人」看過什麼動漫、電影，玩過什麼手遊，或是喜歡吃什麼鹹酥雞或喝哪個品牌的珍奶，一點興趣都沒有（希望大家跟我一樣...）

台灣媒體根本不該鉅細靡遺地報導「犯人」的生平、興趣、計畫，這很可能會誤導某些人崇拜高曝光率的「犯人」，進而為社會埋下新的「未爆彈」。

附帶一提，我沒看過哪部輕小說背景設定是靠殺人穿越異世界的，大部分都是救貓被卡車撞到，不要亂牽扯。

另外看動漫跟犯案動機、兇手人格沒有直接關聯。我知道媒體想影射什麼，也知道許多記者兢兢業業地認真工作，但拜託不要再這樣做了，真的只會讓外界對媒體行業更加反感。

（編按：以下文字為作者引述的媒體報導內容）警方搜查瀏覽紀錄，發現張文曾觀看過一部日本動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，該部講述一位對生活失去希望的人，因車禍死亡後，轉生到異世界，帶著前世的記憶決定在新世界「認真地活一次」。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

北車隨機攻擊 張文

「痛失至親情緒尚未平復」 捨身勇士余家昶家屬盼各界給空間

捷運台北車站隨機攻擊事件釀嚴重死傷，57歲男子余家昶為阻止犯嫌張文不幸遇刺身亡，各界悲痛。家屬今天透過律師發表聲明，除感...

北捷市府站丟汽油彈、無差別攻擊？下午「高強度演練」別恐慌

1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊。市長蔣萬...

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

1219北市無差別攻擊案造成包括凶嫌本人在內共4死11傷，事件震驚社會，也再度點燃台灣長年未歇的死刑存廢爭議。案發後，廢死聯盟立場與言論成為輿論焦點，臉書粉專「文思革」更翻出廢死聯盟執行長林欣怡2018年的貼文，引發網友強烈反彈。

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

台北捷運台北車站及中山站商圈日前發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文犯案後逃往誠品南西店頂樓，最終墜樓身亡，造成4死11傷的慘劇。隨著專案小組持續追查，警方發現，張文疑似自行製作具高度殺傷力的燃燒裝置，若非余家昶捨己救人，恐釀成重大傷害。

張文身亡非因畏罪？退休刑警直指3關鍵：墜落姿勢不同

台北捷運台北車站及中山站商圈19日前發生隨機攻擊事件，27歲男子張文於犯案後逃往誠品南西店頂樓，最終墜樓身亡。由於外界關注其墜樓原因是否為畏罪輕生，對此，資深刑警根據現場跡證與建築結構分析，提出不同看法，認為張文更可能是在警方追緝下企圖逃跑，卻因慌亂失足而發生意外。

