不在乎張文看什麼動漫、玩哪款手遊！遭批反智：製造下一顆未爆彈
可以再反智一點...
我對「犯人」看過什麼動漫、電影，玩過什麼手遊，或是喜歡吃什麼鹹酥雞或喝哪個品牌的珍奶，一點興趣都沒有（希望大家跟我一樣...）
台灣媒體根本不該鉅細靡遺地報導「犯人」的生平、興趣、計畫，這很可能會誤導某些人崇拜高曝光率的「犯人」，進而為社會埋下新的「未爆彈」。
附帶一提，我沒看過哪部輕小說背景設定是靠殺人穿越異世界的，大部分都是救貓被卡車撞到，不要亂牽扯。
另外看動漫跟犯案動機、兇手人格沒有直接關聯。我知道媒體想影射什麼，也知道許多記者兢兢業業地認真工作，但拜託不要再這樣做了，真的只會讓外界對媒體行業更加反感。
（編按：以下文字為作者引述的媒體報導內容）警方搜查瀏覽紀錄，發現張文曾觀看過一部日本動漫《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》，該部講述一位對生活失去希望的人，因車禍死亡後，轉生到異世界，帶著前世的記憶決定在新世界「認真地活一次」。
