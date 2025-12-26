「痛失至親情緒尚未平復」 捨身勇士余家昶家屬盼各界給空間

捷運台北車站隨機攻擊事件釀嚴重死傷，57歲男子余家昶為阻止犯嫌張文不幸遇刺身亡，各界悲痛。家屬今天透過律師發表聲明，除感謝各界關懷支持，也希望外界及媒體注重個人隱私，尊重家屬身心悲痛尚須修復空間。

余家昶妻小今透過穩建聯合法律事務所發表聯合聲明，文中指余今年12月19日在捷運台北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，事發以來受政府、社會大眾及各方關懷支持，家屬深感於心，也特此鄭重銘謝。然而，事件迄今部分媒體以文字或影音曝光家屬姓名、相貌及各項余家昶身後事宜細節，已使家屬不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。

聲明也指出，敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬情緒俾利撫慰傷痛。

家屬也透過聲明表示，社會大眾基於感念余家昶見義勇為，自行合成余家昶及家屬照片，並於網路平台散布或公開，表達緬懷之意，家屬對此均甚為理解與感謝，但請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散布，謹表謝意。

另外，社會各界藉各管道向家屬表達欲捐款慰問之意，但我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於余家昶敬謝之意，家屬籲請得以余家昶之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓余家昶的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

家屬也透過聲明強調，家屬未接受任何媒體約訪報導，日後也不同意接受任何媒體採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復空間，祈請諒察。