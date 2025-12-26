昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

1219北市無差別攻擊案造成包括凶嫌本人在內共4死11傷，事件震驚社會，也再度點燃台灣長年未歇的死刑存廢爭議。案發後，廢死聯盟立場與言論成為輿論焦點，臉書粉專「文思革」更翻出廢死聯盟執行長林欣怡2018年的貼文，引發網友強烈反彈。

回顧2018年6月，「小燈泡案」進入最後言詞辯論階段，受害女童父親當庭請求法官判處凶手王景玉死刑。同一時期，廢死聯盟執行長林欣怡在臉書坦言，自己常被問到「如果妳的親人被殺，是否仍支持廢死」，她誠實回應「我真的不知道」，並表示只希望自己永遠不要遇到這樣的悲劇。

林欣怡同時強調，不應將「決定一個人死活」的責任加諸在她身上，並反問如果不知道什麼方法可行，那死刑就可以嗎？並且說，「難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？」

該篇舊文近日被「文思革」轉發並嘲諷「窩不知道」，迅速引爆網友怒火，「偽善」、「妳不知道，那你在叫X小」、「廢死聯盟內有受害人親屬在內嗎？受害人親屬才有資格有話語權」、「帶回妳家教化啊」、「怎麼好意思出來站在哪裡講話！以什麼立場出來講話？」、「這個團體根本不是在廢死，而是潛在的助長犯罪的允許」、「不知道怎可主張廢死，妳是風涼話或拿補助款必須裝蠢？」、「『未經他人苦，莫勸他人善』這句話這位執行長該好好看看，一句『我不知道』就能了事？」