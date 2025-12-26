張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
張文被查扣的汽油彈，容器內的液體呈現分層狀態，底部出現白色沉澱物，專家指出，外觀與「燒夷彈」特性相符。 圖／警方提供
台北捷運台北車站及中山站商圈日前發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文犯案後逃往誠品南西店頂樓，最終墜樓身亡，造成4死11傷的慘劇。隨著專案小組持續追查，警方發現，張文疑似自行製作具高度殺傷力的燃燒裝置，若非余家昶捨己救人，恐釀成重大傷害。

根據《鏡週刊》報導，警方指出，張文犯案前曾向台中某化工行購買化學原料，並用於自製汽油彈。根據查扣證物顯示，相關容器內的液體呈現分層狀態，底部出現白色沉澱物，專家研判，疑似為具有高度黏著性的燃燒物質，外觀與過去在越戰和韓戰中使用的凝固汽油彈（俗稱燒夷彈）特性相符。

根據維基百科資料，凝固汽油彈（Napalm）為20世紀中期發展出的燃燒武器，曾在第二次世界大戰、韓戰及越戰中被大量使用，其特性在於燃料呈膠狀，能附著目標長時間燃燒，對人體與建築物造成嚴重破壞。一旦引燃，燃燒溫度可達數百至上千度，不僅能迅速破壞有機組織，燃燒時還會消耗大量氧氣並釋放一氧化碳，進一步提高窒息的致命風險。在1983年聯合國《特定常規武器公約》第三議定書中，已明文禁止對平民及平民聚集區使用這類汽油彈，多數國家也已停止部署相關武器。

警方調查也發現，張文可能並非僅策畫一次攻擊。專案小組指出，他曾透過訂房網站預訂距離中山站僅數分鐘路程的商旅，原定於聖誕節至跨年期間入住，但因付款未完成而遭取消，因此不排除凶嫌可能企圖利用節慶人潮密集時段進一步犯案。

北車隨機攻擊 張文

