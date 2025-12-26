張文身亡非因畏罪？退休刑警直指3關鍵：墜落姿勢不同

台北捷運台北車站及中山站商圈19日前發生隨機攻擊事件，27歲男子張文於犯案後逃往誠品南西店頂樓，最終墜樓身亡。外界關注其墜樓原因是否為畏罪輕生，對此，一名資深退休刑警根據現場跡證與建築結構分析，提出不同看法，認為張文更可能是在警方追緝下企圖逃跑，卻因慌亂失足而發生意外。

在張文犯下隨機殺人案後，一名專案小組員警在受訪時直言：「他就是選擇要跳」，且認為這「跟有沒有紙箱完全沒關係」。推斷他若選擇要逃跑，為何最終會跑進封閉式的建築物？該名員警表示，從監視器畫面和民眾在一樓拍攝到的畫面，顯示張文「完全沒有急著逃跑，反而十分從容，有種從容就義的感覺」。

對於有網友稱，張文在頂樓卸下身上裝備、眼鏡、手錶、刀械等物品後擺放，疑是為減輕裝備得以順利逃脫，他認為「這就是一個儀式」，跟要輕生的人會選擇把手機跟東西放在平台擺整齊一樣，「從6樓跳下來叫逃跑？是他自己的選擇，他就是要跳」。

警界前輩則有不同看法。根據《鏡週刊》報導，一名退休資深刑警指出，第一個關鍵在於張文犯案前的行動軌跡。調查顯示，他曾先到誠品南西店五樓勘查環境，並向服務台詢問「如何前往頂樓拍聖誕樹」，但遭到拒絕。他研判，這顯示張文事前對建築動線及可能的逃生路線已有所留意。

第二個關鍵與建築結構有關。根據誠品南西店的外觀與立面照片分析，頂樓外牆本身缺乏明顯可攀附的施力點，但頂樓的下方設有固定冷氣室外機的不鏽鋼支架，旁邊還有一路延伸至地面的排水管，一樓上方另有鐵皮遮雨棚。退休刑警推測，張文可能試圖利用這些結構向下攀爬逃離現場，卻因支撐力不足，導致失足墜落。

第三個關鍵則是張文在頂樓的行為。警方發現，他在被追緝期間曾脫下部分護具裝備。他分析，這可能是為了混淆警方視線，或減輕重量以利攀爬逃跑；若是單純畏罪跳樓，理論上並無必要事先卸下裝備。此外，張文墜樓後臉部朝上的姿勢，也呈現近乎垂直下墜狀態，與一般輕生案件常見的拋物線軌跡有所不同。

對此，知名法醫高大成也判斷，脫了裝備再跳樓，顯示意圖逃跑的可能性較大，透過驗屍能進一步查明其墜樓意圖。

