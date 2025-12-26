快訊

北捷市府站丟汽油彈、無差別攻擊？下午「高強度演練」別恐慌

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊。本報資料照片／記者曾吉松攝影
1219無差別攻擊釀死傷，北市今天下午舉行高強度演練，多名歹徒在人潮聚集的市府站危安攻擊，市府也會發送細胞簡訊。市長蔣萬安下午將到捷運B1大廳、市府轉運站購票櫃台及市府站2號出口外側人行道，視察後也會講評。

北捷強化危安聯合演練分三階段實施，第一階段今天下午1時登場，演練多名歹徒在市府站人潮聚集危安攻擊，現場對於丟擲汽油彈、無差別攻擊、大量傷病患的應變處理。

演練地點在捷運市政府站、市府轉運站，情境是2名男子在捷運下車後，在第1月台拿預藏汽油彈丟往扶梯及樓梯下乘場，造成附近旅客開始竄逃，3名旅客灼嗆傷、2名推擠受傷，而歹徒趁亂隨人群從2號出口往市府轉運站內移動，並持長刀攻擊轉運站內民眾。

第二階段演練則是明年1月第三周擴大地點至台北車站，多名歹徒在台北車站四鐵共構車站危安攻擊、旅客疏散應變，三是農曆連假前的雙北生活圈演練，多名歹徒跨縣市在雙北多個車站危安攻擊。

北捷強化維安部署，在台北車站、中山、西門、忠孝新生與市政府共5大重點車站，每日增派5名保全人力，同時將每日巡查次數由4次增至8次，並在15個重點車站執行車巡時下車，下車巡檢月台及大廳。

