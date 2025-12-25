聽新聞
警追張文動機 寄望破解筆電

聯合報／ 記者廖炳棋翁至成邱書昱／台北報導

台北捷運一二一九隨機攻擊事件，警方查出凶嫌張文犯罪計畫周詳，何時吃飯、休息、換裝、在哪個位置丟擲煙霧彈都計畫在內，但他去年就開始購置刀具，犯罪計畫中卻沒有提到刀具，研判張文犯罪動機與想法，可能在尚未破解的高規格電競筆電中。

警方說，張文喜歡的遊戲多是策略或養成型遊戲，對筆電運轉能力要求不高，為何要購置高規格筆電，犯案過程中還要特地縱火毀損，顯然有極不尋常動機。

張文有兩台平板電腦，一台已損壞，另一台平板電腦警方已經將可搜尋資料全部找出，包括購物明細、雲端儲存犯罪計畫等，大致拼湊出張文犯案前的準備工作與計畫。

張文犯案後，民眾紛紛至北車捷運悼念阻止張文行凶不幸遇害的余家昶，北捷已在台北車站B1層通往M7出口通道，設置暫時性悼念牆，上頭寫到「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」也提供民眾留言寄語。

全國警方近日加強巡邏戒備，並全力偵辦在網路聲稱要危害公共安危的恐嚇訊息，不少民眾主動寄發感謝卡片到北車的所在轄區中正一警分局。卡片寫上「警察先生辛苦了」、「請不要在意外界的惡言，我們一直支持你們」等字句。

