新北捷運演練 模擬持刀攻擊

新北捷運公司因應跨年煙火，將連續輸運四十二小時，昨天凌晨在捷運大坪林站演練，模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消迅速支援及旅客互助自主防衛落實。台北市針對捷運安全「高強度演練」則在今天登場。

新北市跨年將舉辦「閃耀新北一三一四跨河煙火」跨年活動，預計將湧現大量人潮，新北捷運公司昨天表示，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線從本月卅一日起連續營運四十二小時，因應北捷隨機攻擊事件，昨也在大坪林站辦「一一四年度環狀線多重災害模擬演練」。

台北捷運昨晚也再傳恐慌，北門站一名男子疑疾病發作，忽然以傘擊打車廂窗戶，乘客嚇得逃離車廂，以為又遇上攻擊事件，許多人連行李都沒拿就狂逃，車廂內滿是被拋下的行李箱和潑倒的飲料，互相推擠逃下剛停靠的北門站，造成一名七十多歲婦人摔傷送醫，幸無大礙。