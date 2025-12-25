聽新聞
0:00 / 0:00
新北捷運演練 模擬持刀攻擊
新北捷運公司因應跨年煙火，將連續輸運四十二小時，昨天凌晨在捷運大坪林站演練，模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消迅速支援及旅客互助自主防衛落實。台北市針對捷運安全「高強度演練」則在今天登場。
新北市跨年將舉辦「閃耀新北一三一四跨河煙火」跨年活動，預計將湧現大量人潮，新北捷運公司昨天表示，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線從本月卅一日起連續營運四十二小時，因應北捷隨機攻擊事件，昨也在大坪林站辦「一一四年度環狀線多重災害模擬演練」。
台北捷運昨晚也再傳恐慌，北門站一名男子疑疾病發作，忽然以傘擊打車廂窗戶，乘客嚇得逃離車廂，以為又遇上攻擊事件，許多人連行李都沒拿就狂逃，車廂內滿是被拋下的行李箱和潑倒的飲料，互相推擠逃下剛停靠的北門站，造成一名七十多歲婦人摔傷送醫，幸無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言