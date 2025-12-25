便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
有民眾在誠品南西店弔念現場發現一張紙條上寫「I will kill more people in the next few days.」。記者翁至成／翻攝
有民眾在誠品南西店弔念現場發現一張紙條上寫「I will kill more people in the next few days.」。記者翁至成／翻攝

1219事件造成4死11傷，台北捷運中山站外近來有不少民眾獻花、留言紙條悼念，未料今晚8點多，誠品南西店一樓大門外柱子被發現貼有一張綠色便利貼上寫英文恐嚇紙條，內容為「I will kill more people in the next few days.（未來幾天我會殺更多人）」，引發恐慌。

一名民眾發現紙條認為內容怪異，立即將紙條撕下並交給現場執行守望勤務的員警，警方隨即開警車協助民眾前往中山一派出所報案，並同步調閱周邊監視器畫面，釐清張貼者身分與動機。

中山警分局稍早發布新聞稿指出，12月25日20時38分，中山一派出所員警於誠品南西店執行守望勤務時，接獲民眾通報，指在店門口外柱子發現恐嚇紙條，警方立即依規定受理，並派員採證及擴大調閱監視器追查中。

警方已通報各相關單位加強勤務作為，並請民眾安心，切勿過度恐慌。

中山分局提醒，依刑法第151條規定，以加害生命、身體或財產之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全者，可處2年以下有期徒刑；若隨意轉發、散布此類訊息，可能觸犯社會秩序維護法第63條，散布謠言足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

誠品南西店外的柱子有不少民眾寫紙條弔念1219死傷。記者翁至成／翻攝
誠品南西店外的柱子有不少民眾寫紙條弔念1219死傷。記者翁至成／翻攝

