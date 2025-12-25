發文恐嚇公眾稱與張文同組織 裝潢工遭裁定羈押
南投警方發現從事裝潢工作的20歲羅姓犯嫌，在網路張貼恐嚇言論後遭拘提到案；昨晚經檢方複訊後，認其涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，向法院聲請羈押，地院今天裁准。
台灣南投地方檢察署昨天發布新聞，說明羅姓犯嫌在網路發表文章，內容為「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，並稱「我跟張文是同一個組織」，揚言要在過年期間犯案，刻意與日前台北市隨機攻擊事件連結。
南投警方發現羅姓犯嫌發表恐嚇公眾言論，立即向檢方建立的「防範恐怖攻擊應變小組」聯繫窗口通報，地檢署立即指派檢察官李英霆偵辦，經指揮南投縣政府警察局派員搜證，23日拘提被告到案。
南投縣府警察局今天以文字說明，專案小組在台中市豐原區逮捕羅姓犯嫌到案，全案依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送台灣南投地方檢察署偵辦，並經台灣南投地方法院裁定羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言