發文恐嚇公眾稱與張文同組織 裝潢工遭裁定羈押

中央社／ 南投25日電
台灣南投地方檢察署昨天發布新聞，說明羅姓犯嫌在網路發表文章，內容為「張文（圖）是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，並稱「我跟張文是同一個組織」，揚言要在過年期間犯案，刻意與日前台北市隨機攻擊事件連結。圖／警方提供
南投警方發現從事裝潢工作的20歲羅姓犯嫌，在網路張貼恐嚇言論後遭拘提到案；昨晚經檢方複訊後，認其涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，向法院聲請羈押，地院今天裁准。

台灣南投地方檢察署昨天發布新聞，說明羅姓犯嫌在網路發表文章，內容為「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，並稱「我跟張文是同一個組織」，揚言要在過年期間犯案，刻意與日前台北市隨機攻擊事件連結。

南投警方發現羅姓犯嫌發表恐嚇公眾言論，立即向檢方建立的「防範恐怖攻擊應變小組」聯繫窗口通報，地檢署立即指派檢察官李英霆偵辦，經指揮南投縣政府警察局派員搜證，23日拘提被告到案。

南投縣府警察局今天以文字說明，專案小組在台中市豐原區逮捕羅姓犯嫌到案，全案依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送台灣南投地方檢察署偵辦，並經台灣南投地方法院裁定羈押。

