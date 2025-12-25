快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

聽新聞
0:00 / 0:00

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台北車站M7出口放滿弔念余家昶等人的鮮花、卡片。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台北車站M7出口放滿弔念余家昶等人的鮮花、卡片。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

張文犯下隨機殺人案，民眾感念見義勇為的余家昶，紛紛到台北車站獻花致意，當中有兩張署名張文胞兄的卡片，滿滿的字中除了描述張文的過往。余家昶的母親住桃園，鄰居表示今天早上到中午都沒看見屋裡亮燈，應該外出，這幾天都有親友來慰問致意，余媽媽已表達希望余家昶能入忠烈祠，也請社會不要把怒氣轉向張文的父母親。

屬名張嫌兄長的兩張卡片，一開始就寫「To 英雄余家昶、余媽媽」，表示「或許我知道消失於社會的目光對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即便遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上」。

卡片最後寫「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」。

余家的鄰居表示他們人不在家，也沒聽到余家對此有什麼看法。媒體報導余家昶的母親曾於日前受訪表示張文行凶與心理不適有關，不認為張的父母親有錯，呼籲給父母親一個安慰。

連日媒體到余家採訪，未看見余母，余家人希望不要再被打擾，言談中對余家昶的死，與余母有不同的看法。遺孀和子女馬上要面對往後沒有丈夫、父親的日子，相當悲慟，因此希望不要再被打擾。

北車隨機攻擊 張文

延伸閱讀

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上網情色網站 購飛機杯解決生理需求

網好奇「8+9怎麼不去擋張文？」 他神回1句話笑翻眾人

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？ 王浩威：台灣需要一張新的社安網

張文動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

相關新聞

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

張文犯下隨機殺人案，民眾感念見義勇為的余家昶，紛紛到台北車站獻花致意，當中有兩張署名張文胞兄的卡片，滿滿的字中除了描述張...

悼念余家昶 北捷M7臨時性紀念牆「英雄擋住了刀與火」

北捷台北車站在12月19日發生隨機傷人案，見義勇為的余家昶先生阻擋了犯嫌，卻也不幸罹難，因此北捷在案發的M7出入口設置追...

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上網情色網站 購飛機杯解決生理需求

張文犯下北車、中山南西商圈隨機攻擊案，最後造成4死11傷慘劇，警方發現張文足不出戶，熱愛動漫與遊戲，另外他還購買情趣用品...

台北車站M7出口設悼念牆 銘記余家昶英勇身影

57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司協調店家，今天起在台北車站M7出口處設置悼念牆，寫下...

故意殺人判10年以上不得假釋侵犯人權？ 學者：不至於

北市隨機傷人事件引發恐慌，國民黨立委提出「刑法第77條修正草案」，犯故意殺人、殺人未遂等，遭判處無期徒刑或有期徒刑逾10...

隨機殺人引恐慌 藍委提修法：故意殺人被判10年以上不得假釋

北市隨機攻擊事件引發恐慌，也點燃我國對於重大侵害生命犯罪的防治、刑罰討論。多名國民黨立委提案修法「刑法」第77條，犯故意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。