北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝
張文犯下隨機殺人案，民眾感念見義勇為的余家昶，紛紛到台北車站獻花致意，當中有兩張署名張文胞兄的卡片，滿滿的字中除了描述張文的過往。余家昶的母親住桃園，鄰居表示今天早上到中午都沒看見屋裡亮燈，應該外出，這幾天都有親友來慰問致意，余媽媽已表達希望余家昶能入忠烈祠，也請社會不要把怒氣轉向張文的父母親。
屬名張嫌兄長的兩張卡片，一開始就寫「To 英雄余家昶、余媽媽」，表示「或許我知道消失於社會的目光對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即便遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上」。
卡片最後寫「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」。
余家的鄰居表示他們人不在家，也沒聽到余家對此有什麼看法。媒體報導余家昶的母親曾於日前受訪表示張文行凶與心理不適有關，不認為張的父母親有錯，呼籲給父母親一個安慰。
連日媒體到余家採訪，未看見余母，余家人希望不要再被打擾，言談中對余家昶的死，與余母有不同的看法。遺孀和子女馬上要面對往後沒有丈夫、父親的日子，相當悲慟，因此希望不要再被打擾。
