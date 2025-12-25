警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上網情色網站 購飛機杯解決生理需求

張文犯下北車、中山南西商圈隨機攻擊案，最後造成4死11傷慘劇，警方發現張文足不出戶，熱愛動漫與遊戲，另外他還購買情趣用品，解決個人生理需求；只是張文的作案動機，目前警方仍在釐清，只是從網路搜尋關鍵字中，發現他崇拜鄭捷，因此也將鄭捷隨機攻擊的事蹟，當成自己的效法目標。

警方清查張文的購物紀錄，除發現他網購刀具、煙霧彈等犯罪工具，也發現張文的愛好和時下年輕人並無不同，熱愛動漫及玩電腦與手機遊戲，更花費上萬元在遊戲網站儲值；除動漫、遊戲外，張文也從情趣網站購買部分商品解決個人生理需求。

專案小組發現，張文的上網關鍵字，除搜尋鄭捷過往事蹟外，也會到號稱全世界最大的色情網站瀏覽成人片，期間有生理需求時，他就從情趣商店網購潤滑液及飛機杯，用來解決個人生理需求。

不過目前警方是從張文的平板電腦，從張文的生活中找尋他的可能作案動機，至於張文的電競筆電，應該有張文更多的生活紀錄，但因電競筆電被張文放火燒毀，儘管硬碟無礙，但有BitLocker加密，目前警方只能透過原廠協助及暴力破解，試圖釐清張文的生活與動機。