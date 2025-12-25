悼念余家昶 北捷M7臨時性紀念牆「英雄擋住了刀與火」

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運公司設置臨時性的追悼牆，並呼籲民眾前來時只能擺放鮮花。圖／台北捷運公司提供
北捷台北車站在12月19日發生隨機傷人案，見義勇為的余家昶先生阻擋了犯嫌，卻也不幸罹難，因此北捷在案發的M7出入口設置追悼場域，不少民眾自發性前來放置花朵和卡片，由於周遭剛好有廠商準備進駐，北捷先暫時性設置悼念牆，以及線上留言區，緬懷感謝余先生義舉。

北捷表示，在北捷台北車站B1層通往M7出口通道，設置暫時性的悼念牆，上頭寫到「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」並以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，也提供民眾留言寄語。

另一側，北捷設計線上留言區，上面寫下「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」民眾透過掃描QR碼，就可以寫下心中的緬懷和感謝。

北捷表示，悼念牆是北捷徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，提供2面施工圍牆所暫時設置。同時提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只能放置花束，飲料、食品、飾品等不易保管物品，請勿再擺放。而站務人員也會每日巡視，若出現不合宜物品、不適合字眼，都會另行保管。

有民眾在社群平台上相互提醒，同時也感謝北捷工作人員，趕工設置余家昶先生的悼念牆。

北捷補充，透過掃描現場QRCODE 、台北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝，也希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護追悼場域。

