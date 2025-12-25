故意殺人判10年以上不得假釋侵犯人權？ 學者：不至於

北市隨機傷人事件引發恐慌，國民黨立委提出「刑法第77條修正草案」，犯故意殺人、殺人未遂等，遭判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得適用假釋規定。此修法是否有侵犯人權之虞？學者認為，在亞洲國家終身監禁不給予假釋，不至於一定違反憲法人權保障。

近日隨機殺人事件引發恐慌之外，針對這類重大罪行，我國應採取的刑罰、未來防治方式等均為討論重點。

國民黨立委王鴻薇、林沛祥等17人提出刑法第77條修正草案，故意殺人、殺人未遂或犯虐童致死或重傷、為營利虐童致死或重傷，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋規定。

國民黨立委洪孟楷、林沛祥、羅廷瑋等19人也提出刑法第77條修正草案，故意殺人、殺人未遂或犯虐童致死或重傷、為營利虐童致死或重傷，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，或「其他犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪情節重大者」，法院得同時宣告不得假釋。

有關藍委修法內容，是否有侵犯人權之虞，雲林科技大學科法所教授楊智傑表示，在歐洲廢除死刑的國家中，如果終身監禁，完全沒有任何假釋機會，歐洲人權法院或有的國家如德國，曾經判決認為終身監禁完全沒有假釋機會，會違反人權公約。

楊智傑說，在亞洲國家，並沒有認為死刑是違反憲法人權保障的，所以他認為在亞洲國家終身監禁而不給予假釋，不至於說一定違反憲法人權保障。在美國各州，也有聽過判處幾百年有期徒刑的，實質上即終身監禁，也沒有被認為違反美國憲法。