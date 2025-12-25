隨機殺人引恐慌 藍委提修法：故意殺人被判10年以上不得假釋

北市隨機攻擊事件引發恐慌，也點燃我國對於重大侵害生命犯罪的防治、刑罰討論。多名國民黨立委提案修法「刑法」第77條，犯故意殺人、殺人未遂、虐童致死或重傷、為營利虐童致死或重傷等，遭判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不得適用假釋規定。

台北車站、中山商圈等發生隨機殺人事件，引發社會恐慌，針對這類重大罪行，我國應採取的刑罰、未來防治方式等均為討論重點。

為讓犯下重大罪行者，能永久隔絕於社會，徹底杜絕犯罪可能，國民黨立委王鴻薇、林沛祥等17人提出刑法第77條修正草案，故意殺人、殺人未遂或犯虐童致死或重傷、為營利虐童致死或重傷，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋規定。

根據王鴻薇等立法說明，我國現行對於無期徒刑逾25年，有期徒刑逾2分之1、累犯逾3分之2且有悛悔實據者，不區分所犯的情節輕重，均有獲得假釋的機會，並未考量特殊重大暴力犯罪類型之重刑犯，如故意殺人、兒虐致死及致重傷等惡性重大案件，對其矯正已有不易。如給予相同假釋機會，假釋出監後可能對於社會仍具潛在侵害性與危害性，故相關重刑犯不應適用假釋規定。

國民黨立委洪孟楷、林沛祥、羅廷瑋等19人也提出刑法第77條修正草案，故意殺人、殺人未遂或犯虐童致死或重傷、為營利虐童致死或重傷，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，或「其他犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪情節重大者」，法院得同時宣告不得假釋。

洪孟楷等提案的立法說明引用國外案例，指出觀察當今全球對重罪不得假釋等議題的關注日益增強，許多國家積極檢討並調整相關法令制度或措施，以回應時代及社會環境變遷之需求。參酌美國聯邦法自1984年量刑改革法案（Sentencing Reform Act）以來，無期徒刑受刑人除有赦免等特殊情形者外，原則上應予終身監禁。

英國乃假釋制度發軔之地，於經判處無期徒刑之案件，法官有權併依2020年量刑法（Sentencing Act）宣告終身監禁命令（whole life order）。

德國針對惡害特別重大且對法益侵害情節嚴重之無期徒刑犯，就個案委由執行法院法官裁決予以「無限期延後假釋」之司法實務判決等規範或內容，應有研議增訂終身或長期監禁不得假釋等規定的討論空間。