全台車站「見警」單警佩長槍站崗 資深員警憂「值勤風險」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全台大眾運輸車站「見警」單警配長槍站崗，資深員警質疑風險高。圖／警方提供
全台大眾運輸車站「見警」單警配長槍站崗，資深員警質疑風險高。圖／警方提供

台北捷運發生四死無差別攻擊事件後，中央要求各地大眾運輸場站「見警」，上周開始至今各大眾運輸車站、轉運站等地都有員警持長槍站崗巡邏。雖讓不少民眾感覺安心，卻有資深員警、退休官警質疑要求帶長槍是在「作秀」，也增加執勤風險。

警方表示，在大眾交通樞紐「見警、守望可以維護往來民眾安全」；不過有資深官警表示，很多人只看表面，也不知道這樣子應該要持續多久？尤其高層有沒有考慮到基層員警的負荷？與執勤效益風險？

有員警說，有些地區因人力不足，只能「單警」執勤，還傳出指派久未外出的內勤到第一線充數，只為了滿足長官「見警」要求，萬一遇到類似北捷事件的反社會邊緣人來攻擊甚至奪槍，人單勢孤甚至久未複習基本功的員警，有百分之百把握可以應付嗎？

資深官警指出，「見警」應該因地制宜，而不是高層一紙命令、基層主管只能照本宣科，應該全面盤點單位裝備與人力，能做多少是多少，而不是打腫臉充胖子。

他說，最近重要節慶接二連三，當然勤務密度與強度會增加，但長槍雖看起來有嚇阻作用，基層帶長槍如果不熟悉操作、沒有辦法時時高度警戒，反而成為勤務負擔也有安全顧慮，如果歹徒像北捷凶嫌那樣找有預謀精心策畫，員警更易可能成為攻擊目標。

也有退休警察苦笑稱：這讓他想起、40年前這些地方也都有人拿長槍駐守，只是那時候多是憲兵、不是警察，「那時候一般警察只有左輪手槍，基層頂多就還有二次大戰留下來、經常卡彈不能擊發、甚至膛炸的卡賓槍」。

林姓退休警官說，現在警察攻堅常攜帶的長槍，最早是40年前當時的警政署長羅張自「保一總隊」選拔身強力壯的年輕員警組成特種勤務小組，勤務代號「霹靂」就通稱霹靂小組，初期裝備不足向軍方聯勤總部採購長槍。

林姓退警說，「我們第一線甚至還將查獲當時黑道流行走私進口的以色列烏茲衝鋒槍納入編制」，後來霹靂小組擴編到各地，基層分局、派出所也陸續配發長槍，長槍越來越多。

不過他說，因為警察的任務不是殺敵、不像軍人那樣經常保養槍之，許多長槍交接久了其實都有問題，基層員警帶長槍，往往因為訓練不夠，反而造成行動不方便甚至影響緊急狀況臨場反應，不可不慎，建議「長官不要秀過頭」。

