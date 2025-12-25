UG炎上風波意外成苦主 GU自介「賣衣服沒賣飲料」 網：超地獄

台北市1219隨機殺人事件後，民眾自發性在兩處案發地點獻花追悼罹難者，手搖飲「UG」因擺放印有自家品牌LOGO的飲料提袋與花束遭炎上。日本平價服飾「GU」因品牌名稱類似，意外遭誤解，「GU」昨晚在「HOLA 和樂家居」Threads留言打招呼「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，網友瘋朝聖「超地獄」、「懷疑你在偷嘴但沒證據」。

連鎖手搖飲「UG」因遭疑「蹭流量、打廣告」，引發輿論延燒，UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆日前開記者會道歉。「GU」因品牌名稱太像，有網友揚言拒買「UG」，口誤或筆誤為「GU」。

「HOLA和樂家居」昨晚在Threads發文自我介紹「大家好，我是賣家的」，「GU」留言「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，吸引網友朝聖，就連姊妹品牌「UNIQLO」都留言「笑了」，「HOLA和樂家居」也回以「好狠」。

其他網友表示，「我懷疑你偷臭，但我沒證據」、「有人跟我說她買GU，我就在想，蛤？風波那麼大，還買這家」、「前幾天我還在跟朋友講：最近脆上好多拒買GU的討論耶」、「我媽媽真的說過賣飲料的那個GU」、「你好，你是我最容易講錯的」、「抱歉我真的常常叫錯你的名字」、「我看完這個留言，瞬間忘記賣飲料的到底叫什麼」、「對不起不該說錯的」、「現在才發現GU是UG反過來」、「小編很時事喔」、「這是所謂的地獄哏」、「反過來就是賣飲料的」、「怎麼辦，我的嘴角壓不住了」、「算是苦主了」、「算你狠」。