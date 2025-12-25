快訊

UG炎上風波意外成苦主 GU自介「賣衣服沒賣飲料」 網：超地獄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本平價服飾「GU」在「HOLA 和樂家居」Threads留言打招呼「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，吸引網友朝聖。圖／取自Threads
日本平價服飾「GU」在「HOLA 和樂家居」Threads留言打招呼「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，吸引網友朝聖。圖／取自Threads

台北市1219隨機殺人事件後，民眾自發性在兩處案發地點獻花追悼罹難者，手搖飲「UG」因擺放印有自家品牌LOGO的飲料提袋與花束遭炎上。日本平價服飾「GU」因品牌名稱類似，意外遭誤解，「GU」昨晚在「HOLA 和樂家居」Threads留言打招呼「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，網友瘋朝聖「超地獄」、「懷疑你在偷嘴但沒證據」。

連鎖手搖飲「UG」因遭疑「蹭流量、打廣告」，引發輿論延燒，UG手搖茶負責人、聯發國際董事長鄭凱隆日前開記者會道歉。「GU」因品牌名稱太像，有網友揚言拒買「UG」，口誤或筆誤為「GU」。

「HOLA和樂家居」昨晚在Threads發文自我介紹「大家好，我是賣家的」，「GU」留言「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，吸引網友朝聖，就連姊妹品牌「UNIQLO」都留言「笑了」，「HOLA和樂家居」也回以「好狠」。

其他網友表示，「我懷疑你偷臭，但我沒證據」、「有人跟我說她買GU，我就在想，蛤？風波那麼大，還買這家」、「前幾天我還在跟朋友講：最近脆上好多拒買GU的討論耶」、「我媽媽真的說過賣飲料的那個GU」、「你好，你是我最容易講錯的」、「抱歉我真的常常叫錯你的名字」、「我看完這個留言，瞬間忘記賣飲料的到底叫什麼」、「對不起不該說錯的」、「現在才發現GU是UG反過來」、「小編很時事喔」、「這是所謂的地獄哏」、「反過來就是賣飲料的」、「怎麼辦，我的嘴角壓不住了」、「算是苦主了」、「算你狠」。

聖誕節交換禮物送「電腦螢幕」！打開卻有驚喜 網讚：收到這更開心

影／吳念庭父子代言籲路口安全 交通部：生活落實就可撕行人地獄標籤

德馨演台八「神明附身起乩」 吊鋼絲、下海崩潰吐心聲：體能地獄

獻花悼念北捷死者還擺自家手搖飲？品牌董座遭炎上 網怒抵制急鎖IG

相關新聞

隨機殺人引恐慌 藍委提修法：故意殺人被判10年以上不得假釋

北市隨機攻擊事件引發恐慌，也點燃我國對於重大侵害生命犯罪的防治、刑罰討論。多名國民黨立委提案修法「刑法」第77條，犯故意...

UG炎上風波意外成苦主 GU自介「賣衣服沒賣飲料」 網：超地獄

台北市1219隨機殺人事件後，民眾自發性在兩處案發地點獻花追悼罹難者，手搖飲「UG」因擺放印有自家品牌LOGO的飲料提袋...

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？ 王浩威：台灣需要一張新的社安網

台北市1219隨機殺人事件加害者張文墜樓身亡後，犯案動機至今成謎。張文哥哥放置在北車弔念花束中的兩張卡片中，透露有些人無...

台北車站M7出口設悼念牆 銘記余家昶英勇身影

57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司協調店家，今天起在台北車站M7出口處設置悼念牆，寫下...

故意殺人判10年以上不得假釋侵犯人權？ 學者：不至於

北市隨機傷人事件引發恐慌，國民黨立委提出「刑法第77條修正草案」，犯故意殺人、殺人未遂等，遭判處無期徒刑或有期徒刑逾10...

全台車站「見警」單警佩長槍站崗 資深員警憂「值勤風險」

台北捷運發生四死無差別攻擊事件後，中央要求各地大眾運輸場站「見警」，上周開始至今各大眾運輸車站、轉運站等地都有員警持長槍...

