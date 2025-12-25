平安夜最暖心禮物！員警車站執勤收「高中手寫卡片」：謝謝你們保護我們

平安夜街頭出現暖心畫面。台南市政府警察局永康分局昨(24)日晚間在車站前執勤時，收到一張來自「一名高中生」親手寫下的感謝卡片，向第一線警察表達支持與感激。永康分局表示，這張卡片成為員警在聖誕平安夜「最溫暖、也最有感」的禮物。

永康分局臉書曝光站前執勤的警察收到的小卡，上頭寫道：「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感！！！真的謝謝你們保護我們！BY一名高中生。」

永康分局指出，今年平安夜格外不同，不僅稍早發生地震，社會也因日前發生的隨機攻擊事件，讓民眾對公共安全更加關注。為維護市民安全，警方加強人潮聚集地點的巡守與駐點勤務，主動站在人群之中，提升見警率，以安定民心。

警方坦言，執勤過程中，多數民眾對警方表達肯定與支持，但仍有少部分聲音質疑警方此舉是「作秀」。對此，永康分局直言，只要出發點是保護市民安全，「作秀怎麼了」、「我們就要把這場秀作大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。」

永康分局強調，警察是一群不知道下一秒會發生什麼狀況、仍總是逆著人群方向往內衝的人，「不是殉職才值得被尊重」，公開見警、強化存在感，本就是治安維護的重要策略，也是警方責無旁貸的使命。