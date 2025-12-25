快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

平安夜最暖心禮物！員警車站執勤收「高中手寫卡片」：謝謝你們保護我們

聯合新聞網／ 綜合報導
警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

平安夜街頭出現暖心畫面。台南市政府警察局永康分局昨(24)日晚間在車站前執勤時，收到一張來自「一名高中生」親手寫下的感謝卡片，向第一線警察表達支持與感激。永康分局表示，這張卡片成為員警在聖誕平安夜「最溫暖、也最有感」的禮物。

永康分局臉書曝光站前執勤的警察收到的小卡，上頭寫道：「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感！！！真的謝謝你們保護我們！BY一名高中生。」

永康分局指出，今年平安夜格外不同，不僅稍早發生地震，社會也因日前發生的隨機攻擊事件，讓民眾對公共安全更加關注。為維護市民安全，警方加強人潮聚集地點的巡守與駐點勤務，主動站在人群之中，提升見警率，以安定民心。

警方坦言，執勤過程中，多數民眾對警方表達肯定與支持，但仍有少部分聲音質疑警方此舉是「作秀」。對此，永康分局直言，只要出發點是保護市民安全，「作秀怎麼了」、「我們就要把這場秀作大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。」

永康分局強調，警察是一群不知道下一秒會發生什麼狀況、仍總是逆著人群方向往內衝的人，「不是殉職才值得被尊重」，公開見警、強化存在感，本就是治安維護的重要策略，也是警方責無旁貸的使命。

北車隨機攻擊 張文 耶誕節 高中生 警察

延伸閱讀

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 網轟自以為清高：現行犯無冤獄疑慮

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

張文父母下跪道歉太沉重 王婉諭：「養出殺人犯」罪惡感將人淹沒

相關新聞

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？ 王浩威：台灣需要一張新的社安網

台北市1219隨機殺人事件加害者張文墜樓身亡後，犯案動機至今成謎。張文哥哥放置在北車弔念花束中的兩張卡片中，透露有些人無...

平安夜最暖心禮物！員警車站執勤收「高中手寫卡片」：謝謝你們保護我們

台南市政府警察局永康分局昨(24)日晚間在車站前執勤時，收到一張來自「一名高中生」親手寫下的感謝卡片，向第一線警察表達支持與感激。永康分局表示，這張卡片成為員警在聖誕平安夜「最溫暖、也最有感」的禮物。

北市攻擊案 美專家籲阻陰謀論擴散、拉高民防能量

台北市19日發生隨機攻擊事件，引發社會震撼。美國學者示警，事件調查期間，各方勢力急於解讀或歸咎特定群體，陰謀論恐怕甚囂塵...

平安夜哀悼北捷攻擊事件傷亡者 韓國瑜：深切慰問

立法院長韓國瑜在平安夜透過臉書發文表示，向北捷隨機攻擊事件不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱，更希望...

張文動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

台北市1219隨機殺人事件加害人張文動機仍是謎，昨天民眾發現，台北車站擺放的花束中，赫然有署名「張嫌兄長」寫給「英雄余家...

王世堅嗆廢死：不服拜託移民

北市隨機殺人案震驚社會，再度掀起廢死爭議，民進黨立委王世堅昨在民進黨中執會說，目前卅六名尚未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。