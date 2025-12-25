北市攻擊案 美專家籲阻陰謀論擴散、拉高民防能量

台北市19日發生隨機攻擊事件，引發社會震撼。美國學者示警，事件調查期間，各方勢力急於解讀或歸咎特定群體，陰謀論恐怕甚囂塵上。專家也盼這起事件能激勵更多民眾投入民防，並籲政府考慮成立國土防衛隊因應內部攻擊。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡，犯嫌張文最後墜樓不治。社群媒體後續出現犯案動機與中共第五縱隊有關的討論。

民防專家、前美國陸戰隊隊員洪澤克（Michael Hunzeker）21日以電子郵件回覆中央社對這起事件的看法時指出，北京涉入的可能性偏低。

「雖然凡事皆有可能，但如果是北京所為，將是非常奇怪的舉動。」洪澤克說，「孤狼式」攻擊，甚至是一連串「孤狼式」攻擊，其實不太可能在整體社會中造成大規模恐慌，台灣民眾反而可能會對此不以為然，或像美國人一樣對這類事件變得麻木，台灣政府也可能「順著金流追查」回北京，而產生反效果。

話雖如此，現任美國喬治梅森大學（George MasonUniversity）副教授的洪澤克非常擔心來自內部的攻勢和第五縱隊的問題，盼台灣民眾及社區領袖能夠將這起悲劇事件視為警鐘。

他表示，如果中國利用第五縱隊發動攻擊，其暴力程度和破壞力可能會比19日的隨機攻擊更嚴重。因此，他希望這起事件能激勵更多人報名參加民防組織的訓練。一些基礎訓練及有意識的事前作業就能讓民眾在心理層面上做好準備，這對於強化信心至關重要。

洪澤克也在信件中表達希望賴政府能夠投入更多資源支持基層訓練組織，最終推動成立國土防衛隊，後者是因應嚴重且組織嚴密的內部攻擊及第五縱隊的最佳解方，因為這類攻擊可能會讓地方警察措手不及，且發生速度之快也讓現役軍隊來不及反應。

「如果要在此次所發生的悲劇情境中談任何『希望』，那或許就是：會有更多人開始嚴肅看待這個潛在挑戰，並意識到因應這一挑戰需要兩黨甚至三黨的合作解決方案。」

美國智庫蘭德公司（RAND）台灣政策倡議（Taiwan Policy Initiative）主任郭泓均（RaymondKuo）則憂心這類「孤狼式」攻擊很難防範。他今天以電子郵件對中央社指出，大型有組織的團體通常會留下警方可以追查的證據。相較之下，個人策劃攻擊，尤其使用刀具等既可作為工具又可作為武器的物品，更難預防。

隨機攻擊事件後，台灣社會應如何往前走，郭泓均建議，社區可以先關心並留意身邊的親朋好友。張文先前因刑事罪名被通緝，但他顯然已經與家人失聯多年。任何警察部門都沒有足夠的資訊和資源來監控和調查所有處於這類狀態的人，這應該依靠朋友、家人和社區互相照應，為有需要的人提供支持或尋求協助。

「第二項作法，是放慢腳步。」郭泓均指出，仔細核查有關這類攻擊的資訊。完善的調查需要時間才能得出準確資訊。但在調查期間，陰謀論往往甚囂塵上，因各種勢力會急於對事件進行解讀或歸咎特定群體。在決定採取新的措施或政策之前，請務必等待準確的資訊出爐。

郭泓均透過信件強調，台灣仍是一個非常安全的社會。這起事件令人震驚，但重要的是要將其置於正確的背景下看待。張文是單獨犯案，所有證據都顯示他是獨自行動。

他評估，暴力攻擊在台灣非常罕見，且很可能仍將持續屬於極為罕見的情況。