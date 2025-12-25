受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？ 王浩威：台灣需要一張新的社安網

台北市1219隨機殺人事件加害者張文墜樓身亡後，犯案動機至今成謎。張文哥哥放置在北車弔念花束中的兩張卡片中，透露有些人無法將負面情緒是為養分，也有些人無法承受壓力進而做出踰矩之事。網友們質疑，這恐是張文犯罪的可能動機。財團法人華人心理治療研究發展基金會董事兼執行長​王浩威感嘆，現代年輕人面對的心理困境遠超過於過去，若每個人都有辦法成為「心理健康急救員」，台灣這張社安網能編織得更縝密。

王浩威說，現代人的心理困境，不該只歸因於「個人的脆弱」，而是整個社會結構正在改變，過去社會很容易取得成就感，但如今社會高速成長，且已經走到一個相對停滯的高原期，台灣的社會一直有著「一代勝過一代」的價值觀，如今年輕世代現在要超越父母輩，無論在收入、生活品質、社會地位，都變得愈來愈困難。

台灣的人均GDP屢創新高，今年更被預估高達118萬元，超過日本、南韓。王浩威說，現代人的收入數字比過去高，但如果換一個角度思考，在現代一個人賺的錢，究竟可以養活多少人，事實上是比過去少很多。以前一個人賺得錢可以養最多2.5到4個人，現在頂多1.3到1.5的人，很多年輕人光是「吃自己、住自己」就已經達到極限，收入增加但支出卻迅速被吞噬，使人生活長期處於緊繃狀態。

現代社會更深層的變化來自「支持系統的流失」，王浩威說，台灣在1970年代曾面臨經濟危機，當時出現一個現象是「很多人都回老家」。過去人們的關係是大家族，認為孩子回來就只是「多一雙碗筷」的彈性度日，過往是關係界線低、容納度較高的社會，在高度都市化的今天，關係界線被拉高了，容納度卻大幅降低，關係出現了空間，卻也帶來了孤獨，支持系統不再像過往。

此次，台北市1219隨機殺人事件，不少人在討論若社會可以接住張文的憤怒或是他的挫折感，也許今天會不一樣。王浩威說，現代社會不能再只仰賴傳統家族或親密關係來接住每一個人，而必須建立新的「社會安全網」，這張網，不再是由固定角色組成，而是由無數願意伸出手的陌生人，交織而成。

他說，幫助不一定是長期承擔，而可能只是「路過時的一次接住」，當人們在人生順遂時容易伸手、在不順利時，自然也更容易被接住。這樣的流動式支持，正是現代社會所需要的心理韌性。

不過，該怎麼接住路過有需要的人？王浩威提出「心理健康急救」的概念，不是要每個人成為心理師，而是學會在最脆弱、最尷尬的時刻，如何看見、如何傾聽、如何陪伴，以及如何轉介，只要透過基本訓練，每個人都能辨識語言與非語言的求救訊號。

王浩威說，台灣人並不冷漠，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後，光復鄉馬上湧入「鏟子超人」，這是妥妥的伸出援手的展現，只是現代人不知道該怎麼開口？問了會不會冒犯？有沒有可能說錯話，讓對方更受傷。王浩威說，這些猶豫，往往讓關鍵時刻的支持擦身而過，但這些能力是可以被培育的。

「只要你周邊有一個人具備這樣的能力，就可能改變一個人的命運。」王浩威說，當更多人願意成為彼此的心理急救員，社會安全網就不再只是制度，而是一張真正有溫度、能接住人的網。

●王浩威醫師邀請您：加入心理健康急救行列：

●「心理健康急救-傾聽給鼓勵」

youtube頻道：https://www.youtube.com/@psychetip9370

臉書專頁：https://www.facebook.com/share/1CyvmBUGAd/?mibextid=wwXIfr

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線