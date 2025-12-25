張文動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

快訊

張文犯案動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
疑似張文哥哥的手寫信出現在台北車站M8處現場。記者翁至成／攝影
疑似張文哥哥的手寫信出現在台北車站M8處現場。記者翁至成／攝影

台北市1219隨機殺人事件加害人張文動機仍是謎，昨天民眾發現，台北車站擺放的花束中，赫然有署名「張嫌兄長」寫給「英雄余家昶、余媽媽」的信，筆跡工整、寫滿2張卡片，其中，提及「家家有本難念的經」，「除了家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事」，疑似透露張文為何犯下父親所指「滔天大禍」的可能原因。

疑似張文胞兄寫的卡片中，自認以加害人家屬立場沒資格獻花，但他被余媽媽給予大愛與包容所感動，因此從南部專程北上獻花。

外界不解張文為何犯案，張文胞兄的信透露，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已」。

張文胞兄表示，就算大眾認為他作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，他也要向余媽媽道謝，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」。

這封信的內容引起廣泛討論，Threads網友表示，「張嫌高中以前的同學也大多說他是個正常人，所以我個人覺得張嫌會變成這樣，主因應該不是家庭教育上的問題，目前看來軍中生活那段有可能影響最大」、「卡片中書寫著對於余媽媽的大愛予以感謝；對於弟弟曾被霸凌的孤獨與痛楚的感同；最後對余家昶先生捨己奉獻，悲天憫人的胸懷，為這世界注入一股愛的暖流的回饋」、「如果真的是張文哥哥說：張文是把霸凌的壓力轉成今天的這些殺戮行為。那霸凌過張文的所有人都是這起社會事件的幫兇」。

也有網友認為，「如果是真的被霸凌應該向霸凌者報復，不是無辜的大眾吧？其實我看來他哥哥寫這些，我感覺是在幫加害人找理由，不是很舒服。更奇怪的是用張嫌家人張嫌兄長，而不是我弟弟⋯？真的是他哥哥寫的寫嗎？」、「弟弟疑似被霸凌，生活不順，是事發後的猜測吧？不然怎麼知道他不順，卻5年沒聯絡沒關心」、「張文的家庭根本沒有虧待過他，父母和哥哥都是正常人，今天會變成惡魔就是他自己的問題，真的不需要因為他死了就要找其他替罪羔羊出氣」。

一名網友表示，「這真的是張文的哥哥嗎？紙條署名任何都可以冒名的，怎麼不直接去余先生的哀悼會或告別式向余媽媽私下致意呢？紙條上把悲劇的原因是什麼？霸凌或是其他？真相是什麼，我還是留存一個問號」。

