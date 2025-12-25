平安夜哀悼北捷攻擊事件傷亡者 韓國瑜：深切慰問

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜在平安夜透過臉書發文表示，向北捷隨機攻擊事件不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱，更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。

韓國瑜指出，今天是平安夜，心情卻無法平靜安定，到今天，依然不敢想像在1219無差別攻擊中不幸罹難與受傷的民眾及其家人們該是多麼驚恐、無助與哀慟，更難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念。

韓國瑜說，希望藉此平安夜，向不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒。我們無法左右天災，但可以提高警覺、審慎面對、避免人禍，畢竟無論眼前與遠方，沒有甚麼比平安更重要，「願天下無災、人間無禍、寶島無戰，願來年大家平安偕喜樂。」

