旅客戴防毒面具、頭盔 北捷即起拒載

張文隨機殺人案發後，各界擔憂有模仿效應，警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束，廿四小時全天運作，特別針對耶誕節、跨年、元旦等大型活動提升維安，希望即時指揮、迅速應變。

台北市政府跨年晚會安全引發關注，警方每天在捷運營運時段加派武裝警力於信義商圈及捷運站維安，將持續至晚會結束。

北市府明將舉行跨年晚會維安的高強度演練，內政部長劉世芳雖不支持發送細胞簡訊，市長蔣萬安昨仍宣布，災防告警細胞廣播服務訊息將納入實體演練，為避免造成恐慌，訊息內容會清楚標示為測試訊息，並加註說明。

另因凶嫌扔擲煙霧彈時戴防毒面具，台北捷運昨增訂旅客進站裝扮注意事項，即日起若無正當理由戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，經勸導未改善一律拒載。戲服、布偶裝、角色扮演等，依現行規範辦理，不另設限。

凶嫌張文在網路購買煙霧彈、長短刀等犯罪器具，立委主張檢討購買這類物品要採實名制。數發部長林宜敬昨在立院交通委員會表示，會在一個月內跨部會討論，研議是否對部分商品採取網購實名制或身分認證等管理機制。

林宜敬說，實施實名制如大陸的作法，確實可能有效遏止犯罪；未來也可導入科技追蹤，主動發現可疑的採購行為，但涉及隱私權等問題，需再評估。周一也曾找電商平台討論，都願配合。