張文雙線訂房 疑考慮耶誕犯案

台北捷運一二一九隨機殺人事件後，警方連日拼湊凶嫌張文的網路足跡，發現張文犯罪時下手狠毒，但平常生活是一個標準宅男，喜歡同人動漫及手遊，性格兩極。警方也查出張文犯案前曾預訂廿五至廿七日入住另一家旅館，若張文選擇耶誕節當晚犯案，恐造成更大傷亡。

警方追查張文承租北市公園路的套房，屋內物品稀少，冰箱空無一物且瀰漫汽油味。犯案前曾在租屋處兩度縱火，他將筆記型電腦放床上，淋上汽油後點火反鎖房門，再到公共區域拿其他房客晾曬衣物縱火。房內有五個汽油桶，衣櫃縫隙被大量膠帶封貼，研判可能在房內分裝製作汽油彈，為免氣味外洩，汽油曾暫置冰箱，衣櫃貼膠帶疑為防止油味沾染犯案時穿著的衣物。

張文筆電是頂規的電競筆電，雖遭火焚，硬碟仍能運作，但有BitLocker硬碟加密，警方已請求筆電原廠及微軟協助破解。

張文喜歡一部改編日本輕小說的動漫，講述一個沒有人生目標也沒有工作的男人，因意外死亡，轉生到魔法與劍的世界，決心反省自己並認真活下去。

警方說，從張文的愛好可看出他和一般年輕人沒兩樣，但網路搜索動漫同時，也搜尋大量鄭捷的故事，可看出極推崇鄭捷，真正犯罪動機待釐清。

警方另查出張文犯案前原本同時訂了兩家旅館，分別是十九日犯案的千慧旅館，及另一家同在附近的旅館，千慧旅館預訂日期是十七到十九日，另家旅館是廿五到廿七日。由於當時他的Visa金融卡餘額不足下訂失敗，最後選擇千慧旅館以現金付帳。

警方說，還不清楚為何張文要同時下訂兩家旅館，有可能當時還沒有決定要選在何時犯案，但張文下訂旅館時段都是周末夜，若張文選在耶誕節犯案，恐造成更大傷亡。

不幸喪命的保全、桃園市民余家昶下周六在台北舉行公祭，桃園市長張善政說，已安排余家昶入祀桃園忠烈祠，明年忠烈祠春祭時辦入祀儀式。另外，市府代轉兩百萬元善款給余家，余家考量經濟狀況還行，已婉拒並把錢回捐市府。

案發現場愈來愈多民眾用花束與卡片悼念死者，昨天出現一張署名張文兄長的手寫信，向余家昶母親的包容與大愛致敬，但無法證實書信真實性。