全台恐嚇公眾網路貼文已71件 刑事局：躲在螢幕後仍追查到底

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
張文隨機殺人案發後，網路陸續出現恐嚇公眾貼文，刑事局最新統計已發生71件，查獲8名犯嫌。本報資料照
張文隨機殺人案發後，網路陸續出現恐嚇公眾貼文，刑事局最新統計已發生71件，查獲8名犯嫌，其中2人經法院裁定羈押、1人於開庭時被聲押。刑事局表示，對於躲藏螢幕後違法者，一律追查到底，防止模仿效應擴散。

刑事局發現，網路出現宣稱要模仿犯罪的恐嚇文字，甚至揚言將對某處發動「無差別攻擊」，製造社會動盪不安，已統籌各警察機關啟動網巡專案，要求針對恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦。

刑事局表示，藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力言論，均屬嚴重危害公共安全行為，任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯刑責或行政罰。

刑事局指出，網路社群、匿名論壇或通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使被刪除，會留存相關紀錄與數位足跡，將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦絕不姑息。

刑事局呼籲，不要發布不實言論、轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；如發現疑似恐嚇或危害公共安全貼文、留言或訊息，保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

北車隨機攻擊 張文

