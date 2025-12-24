聽新聞
北捷隨機傷人事件 賴總統平安夜發聲：台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天在臉書表示，每年的聖誕節，都是團聚與祝福的日子。今天是聖誕夜，除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。圖/取自賴清德臉書
北市日前發生隨機傷人事件，賴清德總統今天在臉書表示，每年的聖誕節，都是團聚與祝福的日子。今天是聖誕夜，除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。

賴總統說，上周五北市發生的隨機襲擊事件，他要感謝第一時間投入救援的救護人員、警察單位，更要感謝每一位不顧自身安危、挺身而出的無名英雄。

「在最危急的時刻，是你們毫不猶豫地伸出援手，守護了素昧平生的陌生人。」賴總統說，這份勇氣與善意，就是這塊土地上最溫暖的光。

賴總統表示，「我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。」政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安。

賴總統說，他相信，台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌。願大家在愛中互相扶持，祝聖誕平安。

