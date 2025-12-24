1219隨機傷人案 蔡英文發文哀悼：祝福台灣慢慢走回平靜
北市隨機傷人事件震驚社會，前總統蔡英文今天在臉書表示，她想對傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心，更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，「也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。
蔡英文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件；她知道，許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。
蔡英文說，她想對傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心，「我也想謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，各位辛苦了」，「我更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任」。
蔡英文表示，在這樣的時刻，祝福大家平安，「祝福我們所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。
蔡英文說，台灣一直都是這樣走過來的。「在困難的時候，我們選擇彼此扶持； 不安的時候，我們選擇守住希望」；願今晚的大家，一切心安、順遂；願明天的台灣，依然溫柔而堅強。
