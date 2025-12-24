北車出現疑張文哥哥手寫信：家家有難念的經、是否作秀不重要

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
疑似張文哥哥的手寫信出現在台北車站M8處現場。記者翁至成／攝影
張文造成的1219隨機攻擊事件，包含凶嫌釀4死11傷，儘管事件發生已5天傷痛仍在，台北車站和中山站現場越來越多民眾獻花、寫卡片弔念，沒想到今天晚上、平安夜時，有一張張文哥哥署名的手寫信出現，字跡相當工整，雖無法證實真實性，但網上已促成相當大的討論。

信中寫道，「受害者的身心靈受損又該找誰來寄託」，「家家有本難唸的經」，「我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句話交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

以下為信件全文：

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？但……家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已。

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句話交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by 張嫌兄長

